Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 21 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘First Dates’

Op de Dag tegen Kanker ontvangt het ‘First Dates’-restaurant vier singles die van dichtbij met de ziekte te maken hebben (gehad). We maken onder meer kennis met de 23-jarige student Robbe, een vrolijke jongeman met een passie voor reizen, musicals en DIY. Robbes vader overleed aan kanker toen Robbe 12 jaar was.

Om 21.30 op Eén

‘100 dagen in je hoofd’

Ook in Nederland neemt het aantal mensen met ernstige psychische problemen toe, met lange wachtlijsten in de zorg en een hoog pillengebruik tot gevolg. Programmamakers Tim den Besten en Nicolaas Veul dompelen zich in deze zesdelige docuserie honderd dagen onder in een psychiatrische kliniek in Eindhoven.

Om 20.50 op NPO 3

‘Danny’s wereld’

Vijf jaar na de ontruiming van de beruchte ‘jungle van Calais’ keert de Nederlands-Libanese reporter Danny Ghosen terug naar het Noord-Franse havenstadje (tevens het decor van de Eén-serie ‘Cheyenne & Lola’) van waaruit nog altijd vluchtelingen de gevaarlijke oversteek naar Engeland proberen te maken.

Om 21.05 op NPO 2

‘22 juli’

Deze zesdelige Noorse reeks keert terug naar 22 juli 2011, de dag waarop de extreemrechtse terrorist Anders Breivik een bom liet ontploffen in Oslo en daarna 69 weerloze jongeren doodschoot op het eiland Utøya. De personages zijn fictief, maar hun verhalen werden samengesteld aan de hand van de ervaringen van echte getuigen, zodat ‘22 juli’ meer is dan een reconstructie van de aanslagen.

Nu te zien op Streamz

Michaela Boehm and Gwyneth Paltrow in 'Sex, Love & Goop' Beeld Netflix

‘Sex, Love & Goop’

Vier koppels bij wie het tussen de lakens niet meer wil lukken, proberen onder toeziend oog van Goop-oprichtster Gwyneth Paltrow – haar vaginale geurkaarsen zijn prima Halloween-props – weer vuur in hun relatie te krijgen. Enkele experts, onder wie een sacred intimacy-coach en een erotic wellness-trainer, geven tips en daarna mogen ze in de slaapkamer alles uitproberen en hun ervaringen vastleggen.

Nu te zien op Netflix

Meer kijktips? Check humo.be/gids