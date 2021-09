Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 23 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.‘Voor altijd Kampioen!’

Voor altijd Kampioen

Het is makkelijk om neerbuigend te doen over de slappe humor die ‘F.C. De Kampioenen’ al sinds 1990 serveert, maar met 21 seizoenen, 273 afleveringen, vier langspeelfilms en vooral een hondstrouw miljoenenpubliek staat het programma afgetekend op één in de lijst van meest succesvolle comedy’s van Vlaanderen. Deze vierdelige docureeks schetst het verhaal van de serie, met nooit eerder vertoonde beelden en anekdotes van de acteurs. Herlees hier ons interview met superfan Wesley Sonck.

Om 21.30 op Eén

‘Kaboul, au coeur des talibans’

Een paar weken voor de terugtrekking van de Amerikanen hadden de makers van deze documentaire nog contact met de taliban, in de dorpen die zij besturen, in de ziekenhuizen waar zij mannen en vrouwen apart behandelen. Ze sliepen en aten met hen, waren erbij toen ze wapens uitdeelden en wierpen een blik in hun shariarechtbanken.

Om 21.20 op Canvas

‘Zappa’

Is het rock, blues, funk of soul? Wie zal het zeggen. Feit is dat Frank Zappa (1940-1993) de muziekindustrie injecteerde met een stevige dosis creativiteit, branie en satire. Regisseur Alex Winter en zijn team maakten een documentaire op basis van duizenden uren grotendeels ongezien beeldmateriaal uit Zappa’s persoonlijke collectie.

Om 22.55 op Canvas

‘Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan’

Toen Billy Milligan door een studente aangeduid werd als de verkrachter die in 1977 de universiteit van Ohio teisterde, leek de zaak voor de politie opgelost. Maar toen ze hem ondervraagde, veranderde de stem en het gedrag van de man om de haverklap. Hij bleek zich ook niets van de verkrachtingen te herinneren. Nadat een batterij psychiaters hem had onderzocht, was de conclusie dat hij een multiplepersoonlijkheidsstoornis had: in zijn hoofd huisden niet minder dan 24 individuen.

Nu te zien op Netflix

‘Alloo live’

Luk Alloo trekt vanavond naar de Overpoortstraat in Gent. De iconische studentenbuurt was het voorbije weekend andermaal het toneel van zware rellen: feestjes zonder coronamaatregelen, vechtpartijen met de politie en een student die zwaargewond op straat wordt aangetroffen. ‘Het leek wel een oorlogszone’, vertelt de uitbater van ’t Kofschip en Elixir.

Om 21.40 op VTM

Myriem Akheddiou in 'Unseen' Beeld Streamz

‘Unseen (Invisible)’

De Franstalige openbare omroep RTBF zond deze serie van Geoffrey Enthoven (‘Hasta la vista’, ‘Broer’) vorig najaar al uit, maar nu staat ze ook op Streamz. ‘Unseen’ is een bovennatuurlijke dramaserie waarin enkele bewoners van het dorpje Creux op een dag wakker worden en merken dat niemand hen nog ziet. Saillant detail: de onzichtbare personages dragen geen kleren en lopen dus naakt door het scherm.

Nu te zien op Streamz

Meer kijktips? Check humo.be/gids