Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 24 maart)

‘Joe vs. Carole’

Naast ‘Saturday Night Live’-ster Kate McKinnon (die in de huid kruipt van Carole Baskin) werd ook ‘Twin Peaks’-legende Kyle MacLachlan (als Baskins man Howard) bereid gevonden om mee te werken aan dit eerder lauw ontvangen ‘Tiger King’-vehikel. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier géén parodie, wel een semi-ernstige dramaserie die meer inzicht probeert te geven in wat er in Joe Exotic en co omgaat.

Nu te zien op Streamz

‘Winteruur’

De laatste die dit seizoen bij Wim Helsen zijn favoriete tekst mag komen voorlezen, is Pedro Elias. Toen die drie jaar geleden ook al eens op de ‘Winteruur’-sofa mocht plaatsnemen, koos hij voor een fragment uit ‘Things the Grandchildren Should Know’, de autobiografie van Mark Oliver Everett alias E van Eels.

Om 22.15 op Canvas

‘Floortje naar het einde van de wereld’

Veertig jaar geleden verloor Ashley zijn hart aan de uitgestrekte vlaktes van Noord-Patagonië in Argentinië. De nu 74-jarige Amerikaan kocht er een oude estancia die hij samen met zijn vriendin Jennifer transformeerde tot een gastenverblijf voor liefhebbers van de authentieke ‘gaucho’-levensstijl. Floortje Dessing zocht het koppel op.

Om 20.35 op NPO 1

‘The Meaning of Hitler’

In deze provocerende Amerikaanse documentaire, tot stand gekomen in de nasleep van de brexit en de verkiezing van Donald Trump, gaan filmmakers Michael Tucker en Petra Epperlein na waarom er nog elk jaar tientallen boeken en documentaires over Adolf Hitler verschijnen en welke invloed deze mythologisering van het nazigedachtegoed heeft op onze samenleving.

Om 22.20 op NPO 2

Daniel Kaluuya in 'Get Out' Beeld rv

‘Get Out’

Een jonge zwarte kerel (Daniel Kaluuya) maakt kennis met de ouders van zijn blanke vriendin en dat loopt behoorlijk pijnlijk af. Het regiedebuut van Jordan Peele is een intense, knap opgebouwde horrorfilm die ook echt zinnige dingen te zeggen heeft over wit en zwart in Amerika.

Om 23.05 op VTM 3

‘The Eyes of Tammy Faye’

In de jaren 70 en 80 richtten Tammy Faye en haar man Jim Bakker vanuit het niets ‘s werelds grootste religieuze omroep en themapark op. Hun boodschap van liefde, acceptatie en welvaart sloeg wereldwijd aan, maar financiële onregelmatigheden, sluwe rivalen en schandalen maakten een einde aan hun zorgvuldig opgebouwde rijk. Hoofdrolspeelster Jessica Chastain: ‘Tammy Faye was excentriek, ik ben verlegen. Maar goed: een acteur moet afzien. Miserie maakt het leven de moeite waard.’

Nu te zien op Disney+

