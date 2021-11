Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 25 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Get Back’

De geschiedenis wil dat ‘Let It Be’, de afscheidsplaat van The Beatles uit 1970, het product is van ruzie en wrevel. Peter Jackson – ja, de man achter ‘The Lord of the Rings’ – schildert een totaal ander beeld van the long and winding road in zijn driedelige documentaire ‘Get Back’ op Disney+, gemaakt met gerestaureerde archiefbeelden. Het resultaat is zo verrassend dat zelfs Paul McCartney uit de lucht viel.

Vanaf 25 november op Disney+

‘Saar in het bos’

Welke levenswijsheden neemt Saartje Vandendriessche mee naar huis na drie weken ontbering in het bos? En heeft bushcrafter Mike haar al kunnen leren hoe ze haar ‘voorpaginaatje’ moet wassen nu ze de laatste dagen alleen moet doorbrengen? Op die en andere vragen krijgen we hopelijk antwoord in de laatste aflevering van ‘Saar in het bos’.

Om 20.40 uur op Eén

‘Gorbachev. Heaven’

Michail Gorbatsjov, de inmiddels 90-jarige oud-secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, ontvangt de Russische filmmaker Vitaly Mansky in zijn villa even buiten Moskou. Samen blikken ze terug op zijn leven.

Om 22.45 uur op NPO 2

‘James De Musical’

Van de val van de Sovjet-Unie naar een ander potentieel drama: ‘James De Musical’, een show waarin James Cooke u op een musicalspektakel over een bekende Vlaming trakteert. In de eerste aflevering krijgen we een muzikale inkijk in de jeugdtrauma’s en de belangrijke levensmomenten van Natalia.

Om 20.35 uur op Play4

‘Three Billboards outside Ebbing, Missouri’

In dit gelauwerde drama speelt een Oscar-winnende Frances McDormand een huisvrouw die zo haar eigen manier heeft om het onderzoek naar de moord op haar dochter een nieuwe impuls te geven. Maar in Ebbing lopen nog meer onvergetelijke figuren rond.

Om 20.45 uur op VTM4

