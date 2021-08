Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 26 augustus)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dolor y gloria’

Een ontmoeting met een voormalige acteur zet een kettingreactie in gang waarbij de ouder wordende regisseur Salvador Mallo (een grootse Antonio Banderas) gedwongen wordt om zijn demonen onder ogen te komen. Pedro Almodóvar legde werkelijk álles in dit magnifieke autobiografisch getinte meesterwerk: zijn persoonlijke drama’s, zijn passie voor de cinema en de onverwoestbare liefde voor zijn moeder.

Om 22.00 op Canvas

Maxime en Martien Meiland in 'Chateau Meiland' Beeld SBS

‘Chateau Meiland’ en ‘Petit Chateau’

‘Wat goooooed!’ Martien Meiland blaast vandaag zestig kaarsjes uit. Laat de wijn maar aanrukken! Play5 laat de fans meevieren met een nieuw seizoen van ‘Chateau Meiland’, onmiddellijk gevolgd door de gloednieuwe spin-off ‘Petit Chateau’, waarin de zussen Maxime en Montana Meiland langsgaan bij jonge gezinnen die een kindje verwachten.

Om 20.35 op Play5

‘Ik durf het bijna niet te vragen’

Waarom kiezen sommige mensen er bewust voor om geen seks te hebben? Voor Marlies en Larissa liggen hun geloofsovertuigingen aan de basis van die keuze. Ken heeft dan weer geen seks omdat hij aseksueel is, en Robin zweert bij semen retention. Geen uitlach-tv, wel een programma dat erop gericht is om taboes en stigma’s te doorbreken.

Om 21.40 op NPO 3

‘Anthropoid’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog boezemden weinig namen in Tsjechoslowakije zo veel angst in als die van Reinhard Heydrich, het SS-kopstuk bijgenaamd de Slager van Praag. Deze waargebeurde oorlogsthriller verfilmt het moordcomplot van het verzet, geleid door Cillian Murphy (‘Peaky Blinders’) en Jamie Dornan (‘Fifty Shades of Grey’).

Om 20.35 op VTM 4

Mark Rothko in 'Rothko: Pictures Must Be Miraculous' Beeld TMDb

‘Rothko: Pictures Must Be Miraculous’

Nee, een toffe peer was Mark Rothko allerminst. Het gerucht gaat dat hij in de jaren 60 in Greenwich Village Andy Warhol tegen het lijf liep. Warhol wilde hem de hand schudden, maar Rothko liep hem straal voorbij. Later zou hij zeggen: ‘These young artists are out to murder us.’ ‘Wij’ dat zijn Jackson Pollock, Willem de Kooning en Rothko zelf, de tenoren van het abstract expressionisme, de kunststroming die vooral in de jaren 1946 tot 1960 grote sier maakte. Deze documentaire schetst een intiem portret van de nukkige schilder, bekend om zijn bombastische werken waarop twee tot drie gestapelde kleurvlakken als wolken op het canvas lijken te zweven.

Om 23.50 op Canvas

