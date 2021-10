Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 28 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Saar in het bos’

Wie bij het zien van de campagnefoto’s en de titel van dit nieuwe programma watertandend aan een door Jonas Govaerts geregisseerde slasherfilm met Roodkapje in de hoofdrol moet denken, komt niet eens zó bedrogen uit: ‘Saar in het bos’ volgt bushcrafter Saartje Vandendriessche tijdens haar drie weken lange ‘back to basics’-avontuur in de Ardeense bossen.

Om 20.40 op Eén

‘De noodcentrale Amerika’

De chinezen, het productiehuis achter ‘De kemping’, ‘Radio Gaga’ en alle uitstapjes met Arnout Hauben, verkocht het format van hun andere paradepaardje, ‘De noodcentrale’, al aan verschillende buitenlandse zenders. Vandaag start op Eén de Amerikaanse versie. Acteur Luke Wilson leidt daar de verhalen in, maar sneuvelde jammer genoeg op de VRT-montagetafel. Lees hier het interview met Chinees en ‘Noodcentrale’-bedenker Mikhael Cops.

Om 21.25 op Eén

‘Locke & Key: seizoen 2’

Met ‘Locke & Key’ brengt Netflix het magische universum van de strips van Joe Hill, zoon van Stephen King, tot leven. In een herenhuis dat recht uit ‘The Chronicles of Narnia’ lijkt te komen, vinden twee tieners en hun kleine broertje een wel érg interessante sleutelbos: de Anywhere Key brengt de gebruiker naar elke plek die hij zich maar kan voorstellen, de Head Key opent de deur naar iemands hoofd, en de Music Box Key maakt hersenspoeling mogelijk.

Nu te zien op Netflix

‘Amsterdam is nog niet jarig’

In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar, een verjaardag die internationaal ongetwijfeld veel aandacht zal krijgen. Maar de stad wordt bedreigd: de kades en bruggen staan op instorten, zinkgaten beginnen zich steeds nadrukkelijker te vormen en overal dreigt het water op te spelen. Deze documentaire gaat op zoek naar de impact van die ontwikkeling. Wat moet er gebeuren om Amsterdam van de ondergang te redden?

Om 22.40 op NPO 2

Erik Van Looy in 'De slimste mens ter wereld' Beeld SBS

‘De slimste mens ter wereld’

Het nieuwe seizoen van ‘DSMTW’ is nog maar twee weken bezig en toch staan er enkele fragmenten voor eeuwig op ons net- én trommelvlies gebrand. Zo krijgen we het nog altijd Spaans benauwd van Niels Destadsbaders impersonatie van El Risitas, en zadelde Joachim Coens ons met zijn huiveringwekkende uitvoering van de aria van de Koningin van de Nacht op met een levenslange afkeer van ‘Die Zauberflöte’. Benieuwd wat nieuwe kandidaat Steven Van Gucht vanavond voor ons in petto heeft.

Om 21.30 op Play4

