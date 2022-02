Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 3 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dawn of the Planet of the Apes’

Prima vervolg op ‘Rise of the Planet of the Apes’, waarin de apen voor het eerst ook echt eens mogen práten. Onze nekharen staan nog altijd overeind van de scène waarin Caesar en zijn troepenmacht de gebarentaal laten voor wat ze is en de mensheid in hun eigen kamp én in hun eigen taal komen bedreigen. Gewéldige cinema!

Om 20.35 op VTM 3

‘Een echte job’

Het wordt Nora Gharib even te veel wanneer de toestand van een patiënt met een zwaar hersenletsel plots snel achteruitgaat. De man heeft een tracheotomie ondergaan en ademt door een luchtbuisje in zijn keel. Nora kan als enige een woordje Arabisch en weet hem te kalmeren. ‘Het was heel heftig en onverwacht. Die man is jonger dan ik, dat is een wake-upcall.’

Om 20.35 op VTM

‘De Toots Sessies’

Selah Sue sluit dit seizoen van ‘De Toots Sessies’ af met een cover van ‘My Future’ van Billie Eilish, ‘Free Fall’ en ‘Hurray’ en geeft zo een voorsmaakje van nieuw werk dat we binnenkort mogen verwachten.

Om 19.40 op Canvas

‘De Cup: Eupen - Anderlecht’

Wil Anderlecht de graatmagere ‘Trust the process’-jaren achter zich laten, dan moet het hoogdringend eens een prijs pakken. De Beker van België bijvoorbeeld, waarin vandaag de tweede halve finale op het programma staat. Paars-wit treft daarin Eupen, de nummer 14 van de competitie. Een haalbare kaart voor Kompany en co, maar dat dachten we van Cercle Brugge vorige week ook, en u weet hoe dat afliep.

Om 20.35 op Canvas

Annie Murphy en Will Arnett in 'Murderville' Beeld Netflix

‘Murderville’

Will Arnett speelt in deze gewaagde mix van misdaadreeks, comedy en improvisatie Terry Seattle, een doorgewinterde rechercheur die in elk van de zes afleveringen een moordzaak moet proberen op te lossen. Hij doet dat met de hulp van beroemde sidekicks als Conan O’Brien, Ken Jeong, Annie Murphy (‘Schitt’s Creek’) en Sharon Stone. Die gasten hebben geen scenario gekregen en moeten hun dialogen en vragen improviseren.

Nu te zien op Netflix

