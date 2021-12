Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 30 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The House with a Clock in Its Walls’

De kleine Lewis komt na de dood van zijn ouders in het imposante huis van zijn excentrieke oom Jonathan wonen, waar het orgel vanzelf lijkt te kunnen spelen en het blinkende ridderharnas ‘s nachts tot leven komt. Opvallend kindvriendelijke fantasyfilm van ‘goremeister’ Eli Roth (‘Hostel’, ‘Cabin Fever’) met heerlijk sinistere rollen voor Jack Black, Cate Blanchett en Kyle MacLachlan.

Om 21.45 op Play4

‘What Are We Feeding Our Kids?’

Canvas zet een domper op de feestelijke sfeer tussen Kerstmis en Nieuwjaar met deze Britse documentaire die onderzoekt waarom obesitas onder kinderen de afgelopen jaren zo toegenomen is. Welke kwalijke eetgewoontes zorgen voor problemen?

Om 20.10 op Canvas

‘Killing Escobar’

Eind jaren 80 gingen enkele Britse ex-militairen en huurlingen naar Zuid-Amerika om de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar te vermoorden, in opdracht van één van zijn concurrenten. In ‘Killing Escobar’ doet een soldaat voor het eerst zijn verhaal.

Om 0.05 op Canvas

‘Attenborough and the Mammoth Graveyard’

Sir David Attenborough trekt naar een groot kerkhof van mammoeten nabij Swindon, om samen met enkele experts na te gaan waarom de prehistorische dieren zijn verdwenen. Zitten de Neanderthalers er voor iets tussen?

Om 21.00 op BBC 1

Kitz Beeld TMDb

‘Kitz’

Wie het door de snel oprukkende omikronvariant niet aandurft om te gaan skiën, kan een beetje plaatsvervangende sneeuwpret beleven met ‘Kitz’, een nieuwe Duitse dramareeks op Netflix. De 19-jarige Lisi woont in Kitzbühel, het bekende skioord in Tirol waar elke winter duizenden jongeren uit Duitsland, Oostenrijk en elders in Europa komen skiën en vieren. Onder hen ook de ‘Münchener’-kliek, een groepje stinkend rijke jongens en meisjes uit de Duitse stad die bekend staan om hun decadente, met drank overgoten feestjes. Vanessa, dochter van een miljonair en de officieuze leidster van de groep, is de laatste persoon die Lisi’s broer Joseph nog heeft gezien voor hij tragisch om het leven kwam. Nu wil Lisi achterhalen wat er precies met Joseph is gebeurd, maar ze stoot op een web van leugens en verraad in wat, afgaand op de trailer, een beetje de Duitse versie van ‘Elite’ lijkt.

Nu te zien op Netflix

