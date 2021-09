Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 30 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Problem with Jon Stewart’

Enkele dagen na de start van ‘Foundation’ lanceert het ambitieuze AppleTV+ ‘The Problem with Jon Stewart’, het eerste programma van de populaire en bejubelde presentator en komiek sinds zijn afscheid in 2015 van ‘The Daily Show’. Met ‘The Problem’ brengt Jon Stewart geen talkshow zoals vroeger, maar buigt hij zich in elke aflevering over één thema dat hij samen met zijn redactie uitspit.

Nu te zien op Apple TV+

‘De ideale wereld’

Een tijdje geleden stond Twitter op stelten nadat Gert Verhulst in een interview met De Morgen de prijs voor een ballon (8 euro) in zijn Plopsaland weglachte met ‘Wat koop je daar tegenwoordig nog voor?’. Wat verderop hekelde hij de ‘overdreven’ klimaatmarsen van Anuna De Wever. Die reageerde gepikeerd door Verhulst in een tweet een ‘oude witte hetero man’ te noemen. Vanavond mag de klimaatactiviste haar kijk op de actualiteit geven in ‘De ideale wereld’.

Om 23.00 op Canvas

‘Nirvana: Nevermind (Classic Albums)’

Op vrijdag 24 september werd Nirvana’s ‘Nevermind’ 30 jaar. Om één en ander passend te vieren, bieden wij u op onze site gratis en voor niets de uitstekende ‘Classic Albums’-aflevering over ‘Nevermind’ uit 2005 aan, waarin onder meer Dave Grohl, Krist Novoselic en producer Butch Vig terugblikken op de opnames van de plaat die alles veranderde.

Gratis voor abonnees via deze link

‘Steenrijk, straatarm’

De tien rijkste Belgen bezitten samen even veel als de overige 90%. In deze nieuwe realityreeks wisselen de twee uitersten drie dagen lang van huis, van leven en vooral van budget. De eerste aflevering start bij de familie Gillias in Kontich, een nieuw samengesteld gezin met drie inwonende kinderen dat alles heeft. 60 kilometer verderop in Turnhout staat de rijwoning van de familie Frans, een gezin van vijf met financiële problemen.

Om 21.40 op VTM 2

Erica, Martien en Maxime Meiland in 'Chateau Meiland' Beeld SBS

‘Chateau Meiland’

Maxime Meiland maakte er nooit een geheim van dat ze graag een zusje of broertje wou voor dochtertje Claire. Tijdens de opnames van ‘Chateau Meiland’ leerde ze cameraman Leroy kennen, en een zwangerschap kondigde zich snel aan. Intussen is Maxime bevallen van een dochter: Vivé. In de aflevering van vanavond zien we hoe Maxime en Leroy dit heuglijk nieuws aan Martien en Erica vertellen.

Om 20.35 op Play5

Meer kijktips? Check humo.be/gids