Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sisters with Transistors’

Lang vóór Charlotte de Witte en Amelie Lens met hun stomende acid techno danstempels van Berlijn tot Brisbane in de fik zetten, experimenteerden en tweakten heel wat minder bekende vrouwen er in de voorbije decennia al flink op los. Op die vrouwelijke pioniers van de elektronische muziek werpt deze behoorlijk technische documentaire – stof uw kennis over os­cil­la­toren en sinusvormige signalen al maar af – een welverdiende spotlight.

Om 22.55 op Canvas

‘Blind gekocht’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat Jani Kazaltzis samen met Béa Vandendael en interieurarchitecten Kelly Claessens en Bart Appeltans op zoek naar een droomhuis voor het ambitieuze ondernemerskoppel Caroline en Filip – budget: 1.000.000 euro! – en het goedlachse koppel Aisha en Robin uit Gent.

Om 20.40 op Play4

Kamal Kharmach in 'De Container Cup' Beeld SBS

‘De Container Cup’

Een titanenstrijd in ‘De Container Cup’ vanavond: in de eerste BV-aflevering van het nieuwe seizoen nemen comedian Kamal Kharmach en presentator Dominique Van Malder het tegen elkaar op. Wie vlindert van de ene monkey bar naar de andere?

Om 20.00 op Play4

‘Putin’s Road to War’

De veelbekroonde Amerikaanse documentairemaker Michael Kirk (‘Divided States of America’, ‘Bannon’s War’) wisselt in deze reportage over Poetins motieven om Oekraïne binnen te vallen archiefbeelden af met interviews met meerdere kopstukken van de Amerikaanse inlichtingendiensten, diplomaten, Russische politici, historici en journalisten.

Om 21.20 op Canvas

‘Van de andere kant’

Is je seksuele voorkeur aangeboren of kan die beïnvloed worden? Conservatieven geloven het tweede en zijn bang dat alle aandacht voor transgenders en andere LGBTQ+-thema’s jongeren zou ‘verpesten’. Maar is daar iets van aan? Presentator Tim den Besten, die zich al zijn hele leven afvraagt of hij als homo geboren is of zo geworden is, zoekt het uit.

Om 21.00 op NPO 3

‘Parallèles’

Disney+ pakt uit met een eerste eigen serie in het Frans: ‘Parallèles’, voor de Amerikanen uit voorzorg vertaald als ‘Parallels’. De zesdelige sf-reeks volgt vier Franse tieners die prutsen met ’s werelds grootste deeltjesversneller en per abuis elk in een ander parallel universum terechtkomen.

Nu te zien op Disney+

Richard Gere in 'American Gigolo' Beeld VTM

‘American Gigolo’

Eén van Paul Schraders (‘Taxi Driver’, ‘Raging Bull’) meest commercieel succesvolle en broeierigste films. Richard Gere speelt een mannelijke escort in Los Angeles die verdacht wordt van de moord op één van zijn klanten. De soundtrack van Giorgio Moroder (met onder andere ‘Call Me’ van Blondie) is zo mogelijk nóg legendarischer dan Geres derrière.

Om 23.05 op VTM 3

Meer kijktips? Check humo.be/gids