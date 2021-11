Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 4 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Doors - Morrison Hotel’

Na het eerder lauw onthaalde, met strijkers en blazers overgoten ‘The Soft Parade’ keerden The Doors in 1970 met ‘Morrison Hotel’ terug naar de snoeiharde no-nonsense rock-‘n’-roll waarvoor ze bekendstonden. Deze kersverse ‘Classic Albums’-aflevering blikt terug op het turbulente productieproces van de vijfde studioplaat van Jim Morrison en de zijnen.

Om 21.40 op Canvas

‘Ben ik hier alleen?’

Niet alleen de verkoop van wc-papier schoot in het coronajaar 2020 spectaculair omhoog, ook het aantal meldingen van waargenomen onverklaarbare objecten nam fors toe. We hadden met z’n allen immers tijd zat om ‘naar boven’ te kijken en ufo’s te spotten. In deze nieuwe reeks bezoekt Georgina Verbaan locaties in Europa waar mogelijk encounters hebben plaatsgevonden.

Om 22.00 op NPO 3

‘De rechtbank’

In 1991 worden Jules Bogaerts (81) en Jeanne Jacobs (78) vermoord teruggevonden in hun woning in Tienen. 29 jaar na de feiten staat achternicht Alinda Van der Cruysen terecht voor de dubbele moord. Ze ontkent alles. Twaalf juryleden moeten beslissen over haar schuld of onschuld. Zes dagen lang kon ‘De rechtbank’ het assisenproces meevolgen vanop de eerste rij. Het resultaat ziet u vanavond.

Om 20.35 op Play4

‘BV Darts’

Door het succes van Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts en Dimitri ‘The Dream Maker’ Van den Bergh op internationale dartstoernooien lijkt heel Vlaanderen plots in de ban van deze volkse precisiesport. In de eerste aflevering van ‘BV Darts’ proberen de eerste drie van in totaal negen BV’s een reeks triple twenty’s uit hun mouw te schudden: Jinnih Beels, Kamal Kharmach en Andy Peelman.

Om 20.35 op VTM 2

‘The Harder They Fall’

Voor de rol van 007 komt hij, wegens nét iets te grijs en te stram, wellicht niet langer in aanmerking, maar voor kinetische westerns als ‘The Harder They Fall’ is Idris Elba duidelijk nog niet te oud. Elba speelt Rufus Buck, een alom gevreesde misdadiger die na een gevangenisstraf opnieuw in het Wilde Westen wordt losgelaten.

Nu te zien op Netflix

Margaret Qualley in 'Maid' Beeld RICARDO HUBBS/NETFLIX

‘Maid’

In de schaduw van de Koreaanse hitserie ‘Squid Game’ deed de afgelopen weken nog een andere reeks het erg goed op Netflix: het knappe, ontroerende ‘Maid’, over de jonge Amerikaanse moeder Alex (een indrukwekkende Margaret Qualley, eerder te zien in ‘The Leftovers’ en in ‘Once Upon a Time in Hollywood’) die wegvlucht van haar gewelddadige vriend, in diepe armoede verzeild raakt en allerlei rotjobs moet doen om een beter leven voor haar en haar jonge dochter op te bouwen.

Nu te zien op Netflix

Meer kijktips? Check humo.be/gids