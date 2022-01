Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 6 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Bitchin’: The Sound and Fury of Rick James’

Er is al heel wat inkt gevloeid over het losbandige leven van Rick James (1948-2004), notoir vrouwenverslinder en hopeloos cokeverslaafd, maar ook auteur van de jaren 80-hits ‘Give It to Me Baby’ en ‘Super Freak’. Deze docu doet een poging om een onverbloemd portret te schetsen van de uitvinder van de ‘punk funk’. Lees hier het interview met regisseur Sacha Jenkins.

Om 23.15 op Canvas

‘Yesterday’

Suikerzoet fantasietje van scenarist Richard Curtis (‘Love Actually’) en regisseur Danny Boyle, over een wannabe-zanger (Himesh Patel) die op een dag wakker wordt en merkt dat hij de enige is die ooit van The Beatles gehoord heeft. Een uitgelezen kans om alle hits van de Fab Four op zijn eigen palmares te schrijven.

Om 20.30 op VTM

‘Four Hours at the Capitol’

Terwijl een speciale Congrescommissie momenteel de ware toedracht van de bestorming van het Capitool probeert te achterhalen, zendt Canvas vanavond – één jaar na de feiten – een ijzingwekkende documentaire uit waarin ordehandhavers en leden van het Congres terugblikken op de hallucinante taferelen die zich voor hun ogen afspeelden.

Om 20.10 op Canvas

‘Back to the Future’

Tijdloze blockbuster van Robert Zemeckis, met Michael J. Fox als tiener die dertig jaar terugreist in de tijd om zijn eigen ouders te ontmoeten in hun jonge jaren. Een heerlijk onderhoudende mix van humor, sciencefiction en romantiek, met een weergaloze score van Alan Silvestri.

Om 20.35 op VTM 2

Andy Warhol in 'Andy Warhol's America' Beeld BBC / Getty Images

‘Andy Warhol’s America’

Andy Warhol (1928-1987), de popartpaus met de zilveren manen, zou in zijn nopjes geweest zijn met deze driedelige docureeks waarin zijn leven het middelpunt vormt in een breder onderzoek naar de moderne geschiedenis van Amerika. De eerste aflevering blikt onder meer terug op Warhols jeugdjaren in Pittsburgh en zijn gestage rise to fame in het New York van de jaren 50.

Om 22.00 op BBC 2

Meer kijktips? Check humo.be/gids