Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 9 december)

‘BV Darts’

Het moment waar heel Vlaanderen al zes weken reikhalzend naar uitkijkt, is eindelijk aangebroken. Wie kroont zich vanavond tot Koning van de Vogelpik? In de finale nemen Olivier Deschacht, Kenji Gooris, Kamal Kharmach en Andy Peelman het tegen elkaar op.

Om 20.35 op VTM 2

‘Paul de Leeuw meets Adele’

In zijn programma ‘Busje komt zo’ trekt Paul De Leeuw door Nederland met - u raadt het al - een bus. De kijkers bepalen waar die stopt en wie hij te spreken krijgt. Vanavond zendt Play5 één wel heel bijzondere aflevering uit, waarin De Leeuw met de bus op de boot gaat richting Londen, voor een interview met niemand minder dan wereldster Adele. In 2008 ontmoette hij haar al in één van zijn programma’s, waar hij haar toen voorstelde met de legendarische woorden: ‘Kent iemand haar? Nee?’

Om 21.30 uur op Play5

‘De slimste mens ter wereld’

In de laatste reguliere aflevering van ‘De slimste mens ter wereld’ maakt actrice Anne-Laure Vandeputte – bekend van onder meer ‘De bende van Jan de Lichte’ en ‘Red Light’ – haar opwachting. Ze neemt het op tegen Jan Verheyen en Lisbeth Imbo. Maandag starten de finaleweken, waarin al zeker deze twee heren terugkeren.

Om 21.50 op Play4

‘Chateau Meiland’

Ophef bij onze bovenburen eerder deze week. Aanleiding was een passage in de onlangs verschenen autobiografie van Erica Meiland, waarin ze onder meer schrijft: ‘Ik ben ook voor een boerkaverbod. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?’ Verontwaardiging, spot en hoon waren haar deel. Een doodgewone dag in het leven van de Meilandjes dus.

Om 20.35 op Play5

‘Ben ik hier alleen?’

Over gekke Nederlanders gesproken: in haar queeste naar buitenaards leven doet Georgina Verbaan vanavond ook ons land aan. In het ‘coronajaar’ 2020 schoten de meldingen van ufo’s immers niet alleen in Nederland maar ook in België enorm omhoog.

Om 21.45 op NPO 3

Ella-June Henrard in 'De kraak' Beeld Streamz

‘De kraak’

Wanneer de 20-jarige computernerd Jeremy Peeters een hackerswedstrijd wint, wordt hij door de ietwat koldereske dievenbende van Alidor Van Praet – een rol die Gene Bervoets op het lijf is geschreven – benaderd om een internationale bank digitaal te kraken. Ziedaar de premisse van de achtdelige misdaadreeks waarin naast Bervoets ook Ella-June Henrard, Koen De Graeve, An Miller en Dirk Van Dijck meespelen.

Nu te zien op Streamz

