Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 10 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Reference Man’

Vrijwel alles rondom ons is ontworpen, getest en bedacht voor ‘Reference Man’: een witte man, zo’n 1,80 meter lang en 70 kilo zwaar. Die standaardman vormt de meetlat waartegen van alles wordt afgemeten, van medicatie tot auto’s. In vier afleveringen onderzoekt journaliste Sophie Frankenmolen waar Reference Man zich zoal schuilhoudt en wat de verstrekkende gevolgen zijn voor al wie níét aan de standaard voldoet. ‘Er is ongelijkheid in het verkeer, op kantoor en bij de dokter.’

Om 22.19 op NPO2

‘Sekswerkers’

Verandering van spijs doet eten, moet Gilles De Coster gedacht hebben, en hij verlegde zijn werkterrein van justitie naar prostitutie. Voor zijn nieuwe Canvasreeks ‘Sekswerkers’ sprak hij met vijf vrouwen en drie mannen die hun brood verdienen met seks. Lees hier het interview met de Nederlandse Lisette Mepschen, één van de mensen die een ‘goed gesprek’ had met De Coster: ‘Als ik zie dat iemand eenzaam is of een bepaalde seksuele handeling fantastisch vindt, dan vind ik het heel leuk hem dat te gunnen.’

Om 21.20 op Canvas

‘The Righteous Gemstones’

Fans van ‘Succession’ zullen een heerlijke kluif hebben aan ‘The Righteous Gemstones’, ook een familiesaga van HBO, maar dan over televisiepredikanten die niet bepaald naar Gods woord leven. Bedenker en hoofdrolspeler Danny McBride (‘Eastbound & Down’, ‘Vice Principals’) mocht na het grappige en nu en dan zelfs pakkende eerste seizoen twee extra seizoenen maken. ‘In onze kerk kwamen bodybuilders telefoonboeken scheuren om hun kracht te tonen. In Amerika is dat zo gek nog niet.’

Nu op Streamz

Zendaya (rechts) in ‘Euphoria’ Beeld Streamz

‘Euphoria’ (seizoen 2)

Goed nieuws voor Geert Meyfroidt: zijn geliefde actrice Zendaya maakt binnenkort haar comeback op het tv-scherm, samen met het langverwachte tweede seizoen van ‘Euphoria’. Door corona lagen de opnames van de even taboeloze als visueel indrukwekkende HBO-serie over het leven van enkele scholieren lang stil, maar nu krijgt het bejubelde en ondertussen ruim 2,5 jaar oude eerste seizoen – dat Zendaya een Emmy opleverde als beste hoofdrolspeelster in een dramareeks – eindelijk een vervolg. Over het verhaal is nog maar weinig bekend, maar zowat iedereen die bij de serie betrokken is, belooft dat de nieuwe afleveringen nog donkerder zijn dan de vorige.

Vanaf nu op Streamz

‘Black Hawk Down’

Ridley Scott brengt zijn gebruikelijke visuele bombast naar dit ware verhaal, over een regiment Amerikanen dat vast komt te zitten in Mogadishu en belegerd wordt door honderden Somalische soldaten. Politiek twijfelachtig, maar ook een razend spannende aanslag op je zintuigen.

Om 20.35 op VTM 3

‘Leni Riefenstahl: the end of a myth’

In deze woelige tijden zijn er twee zekerheden: Anderlecht gelooft kinderlijk naïef nog steeds in de titel en Canvas blijft de Tweede Wereldoorlog uitspitten. Leni Riefenstahl, regisseur van verheerlijkende nazifilms, zei altijd dat ze geen interesse had in de politiek van Hitler. Maar dat blijkt toch niet te kloppen, getuige deze verhelderende documentaire.

Om 22.05 op Canvas

‘Dertigers’ (seizoen 4)

Verraad, verdriet en dialogen waarvan uw wenkbrauwen steigeren. Als u maar half oplette, had u kunnen denken dat het derde seizoen van de sitcom ‘Dertigers’ al van start was gegaan in de Wetstraat, maar nee, het reilen en zeilen van een groep Antwerpse vrienden gaat vanavond weer van start op Één. De dertigers worstelen nog steeds met de uitdagingen van hun generatie, dus het is uitkijken naar de aflevering waar ze gezamenlijk op zoek gaan naar de beste woonpolis. We kruisen ook onze vingers voor een spannende verhaallijn voor ons favoriet mamaatje Tinne (Evelien Van Hamme): ‘Ik hoop dat ik die stempel van dikke zaag nog van me kan afschudden. Of toch die van zaag, want een dikke ben ik altijd al geweest.’