Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 11 oktober)

‘Veleno: The Town of Lost Children’

In de vroege ochtend van 7 juli 1997 werden Federico Scotta en zijn vrouw door de politie meegenomen, hun kinderen moesten naar een pleeggezin. Scotta en zijn vrouw hoorden bij ‘de duivels van Modena’: een groepje van meer dan twintig mensen die op basis van de getuigenis van een 7-jarig jongetje beschuldigd werden van kindermisbruik, tijdens ceremonies waarop Satan werd vereerd. De verhalen waren op los zand gebouwd maar verwoestte het leven van gezinnen zoals dat van Scotta. Deze vijfdelige true crime-serie onderzoekt hoe de zaak zo uit de hand kon lopen en waar de beschuldigingen precies vandaan kwamen.

Om 22.50 uur op Canvas

‘Cheyenne & Lola’

Fijn nieuw Frans-Belgische misdaaddrama met Veerle Baetens, dat al eerder op Streamz te zien was, over twee vrouwen die door het lot verbonden raken en in hun zoektocht naar geld en vrijheid alle regels aan hun laars lappen. Lees hier onze recensie.

Om 21.35 uur op Eén

‘Snackmasters’

In de grote finale wordt de ‘LEO’-koek van Milka nagemaakt, een op de Humoredactie graag geziene snack. Wie wint: Marcelo Ballardin, Seppe Nobels of toch de Aldi die met de ‘OLÉ’ al een zeer verdienstelijke poging deed?

Om 20.35 uur op VTM

Snackmasters; seizoen 2, aflevering 7 op maandag 11 oktober 2021. In deze aflevering: Seppe Nobels & Marcelo Ballardin Beeld VTM

‘Ali’

Will Smith zei de actieblockbusters vaarwel om één van zijn eerste grote dramatische rollen te spelen in deze biopic over Muhammed Ali. Hij kreeg een Oscarnominatie voor de moeite. Regisseur Michael Mann concentreert zich op één decennium uit Ali’s leven en houdt zo tijd over om ook diepgang op te zoeken.

Om 20.35 uur op VTM4

The Baby-Sitters Club (seizoen 2)

Eén van de aangenaamste tv-verrassingen van 2020 was ‘The Baby-Sitters Club’, een verfilming van de gelijknamige boekenreeks van Ann M. Martin over enkele 13-jarige meisjes die samen een babysitservice opstarten in hun dorp. Het eerste seizoen van deze serie voor kinderen en jonge tieners was zo goed, oprecht en warm dat ook meekijkende ouders er probleemloos van konden genieten. Erg benieuwd of het tweede seizoen dat niveau kan evenaren.

Nu op Netflix

