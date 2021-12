Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 13 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De slimste mens’

Hockeyer Alexander Hendrickx, actrice Anne-Laure Vandeputte en, omdat basketballer Jean-Marc Mwema door zijn drukke speelschema verstek moest laten gaan, YouTubester Acid openen deze eerste finaleweek van ‘De slimste mens’.

Om 21.35 uur op Play4

‘Reizen Waes: Nederland’

Omdat het coronavirus verre reizen nog altijd verhindert en omdat ook een reis in eigen land goed beviel, ging Tom Waes afgelopen jaar op stap in Nederland. Onze Man bekeek de serie al op de Nederlandse tv en concludeerde: zelfs in derdewereldlanden filmt Waes vermakelijke cultuurportretten.

Om 20.40 uur op Eén

‘License to Kill’

Een buitenbeentje in de Bondsaga: grimmig, gewelddadig en zonder de gebruikelijke humor en knipogen (maar niettemin een uitstekende Bondfilm). Tweede en meteen laatste keer dat Timothy Dalton 007 vertolkte.

Om 20.35 uur op VTM4

‘Seksengelen’

Vierdelige documentaireserie over het oudste beroep ter wereld, waarin vier vrouwelijke sekswerkers (van een escort tot een pornoactrice) die vrijwillig voor het vak hebben gekozen, zich gedurende een paar maanden lieten volgen.

Om 21.30 uur op NPO3

Seksengelen - Beeld PowNed

‘De prijs van de winnaar (slot)’

Hoe actueel deze docureeks over de tol van topsport is, bleek afgelopen week nog toen het nieuws naar buiten kwam over psychologisch grensoverschrijdend gedrag bij de Yellow Tigers, de nationale vrouwen volleybalploeg. In deze laatste aflevering getuigen diverse Belgische topsporters over hoe ze kampen met eenzaamheid, faalangst, depressie en burn-out.

Om 21.20 uur op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids