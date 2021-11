Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 15 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Gekooid’

Een eetstoornis heeft niets te maken met mager willen zijn, en er is niet één aanleiding voor. Om dat zonneklaar te maken, liet Laura Vermeire (27) haar vriend Dominique filmen hoe ze ten prooi viel aan anorexia, en hoe ze langzaam maar zeker weer uit het dal kroop. ‘Gekooid’ is het resultaat.

Om 22.10 uur op Canvas

‘Mentiras’

De nieuwe Spaanse reeks ‘Mentiras’ haalt de inspiratie bij het Britse ‘Liar’, een psychologische thriller die enkele jaren geleden op de VRT te zien was. Nadat haar relatie op de klippen is gelopen, gaat Laura, een docente literatuur, op date met Xavier, een chirurg die onlangs zijn vrouw heeft verloren en wiens zoon bij haar in de klas zit. Het afspraakje verloopt voorspoedig, maar de volgende dag wordt Laura wakker met flarden herinneringen van Xavier die zich aan haar heeft opgedrongen.

Nu op Netflix

MENTIRAS Beeld Netflix

‘De slimste mens’

De Nederlandse presentator, dj en komiek Arjen Lubach won eerder ‘De slimste mens’ in Nederland en doet nu een poging in België. Een paar jaar geleden gaf hij in een online video al wat gouden tips voor iedereen die het spel wil winnen: ‘Probeer goede antwoorden te geven’ en ‘Concentreer je op het spel’.

Om 21.40 uur op Play4

‘Shadow Game’

Ambitieuze documentairefilm waarin we jonge vluchtelingen die in hun eentje Europa proberen binnen te komen. Die reis wordt voorgesteld als ironische videogame, waarin de kinderen verschillende uitdagingen moeten aangaan: grote stukken wandelen, rivieren oversteken, mijnenvelden doorkruisen of het ontsnappen aan beren.

Om 20.25 uur op NPO2

‘Wat houdt ons tegen?’

In deze serie onderzoekt ex-weervrouw Jill Peeters de staat van het klimaat en wat we kunnen doen om het tij te keren. In de aflevering van vanavond staat de circulaire economie centraal: hoe kunnen we nieuwe dingen maken door zoveel materialen te hergebruiken? We maken kennis met inspirerende voorbeelden in de bouw en de landbouw.

Om 21.20 uur op Canvas

