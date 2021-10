Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 18 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De slimste mens ter wereld’

Wat weet u van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’? Kennisquiz. Kandidaten. Dorianne Aussems. Niels Destadsbader. Cesar Casier. Juryleden. Marc-Marie Huijbregts. James Cooke. Presentator. Erik Van Looy.

Tijd. 21.40 uur. Zender. Play4. Stop!

‘Klopjacht’

Een van oorsprong Brits format waarin twaalf vooralsnog onbekende medemensen doen alsof ze gevaarlijke voortvluchtigen zijn, en als zodanig uit de handen van een professioneel opsporingsteam moeten zien te blijven. Presentator van deze over acht afleveringen gespreide wedstrijd verstoppertje spelen voor volwassenen is Axel Daeseleire, en hij vertelde ons hierzo wat er precies gaat gebeuren.

Om 20.40 uur op Play4

‘Mademoiselle Andrée’

Canvas-documentaire over de onlangs 100 jaar geworden Andrée Geulen, die als 21-jarige lerares in Ukkel de ongehoord moedige keuze maakte om zich aan te sluiten bij de verzetsorganisatie Joods Verdedigingscomité. Ze slaagde er mee in om meer dan tweeduizend Joodse kinderen van de gaskamer te redden door hen bij katholieke families en in kloosters onder te brengen. Humo sprak alvast met een van de kinderen die ze redde.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Succession’

Twee jaar hebben we moeten wachten, maar hier is dan eindelijk het derde seizoen van ‘Succession’, de ondertussen al twintig afleveringen lange briljante serie over hoe rijkelui zich als rotzakken kunnen gedragen en overal mee wegkomen. Het nieuwe seizoen draait vooral rond de strijd tussen CEO Logan Roy en Kendall, de zoon die zijn vader al sinds het begin van ‘Succession’ van de troon probeert te stoten. Let the games begin!

Nu op Streamz

‘Black Mass’

Verscholen onder een dikke laag make-up speelt Johnny Depp gangster Whitey Bulger, die FBI-informant werd om een rivaliserende bende uit te schakelen. De film mist de impact van pakweg ‘Donnie Brasco’, maar het doet deugd om Depp eens iets anders te zien spelen dan een piraat.

Om 23.35 uur op Play6

Black Mass op Netflix Beeld Netflix

‘Ik wil een kind’

Benjamin Dalle boos. Bert Anciaux boos. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens boos. En dan moet de eerste uitzending van dit VTM programma over bewust co-ouderschap nog uitgezonden worden. Dina Tersago gaat vanavond op zoek naar mensen met een niet vervulde kinderwens, die met anderen een kind willen opvoeden zonder romantische relatie.

Om 20.35 uur op VTM

