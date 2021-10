Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 25 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Wat houdt ons tegen?

Jill Peeters stopte als weervrouw op VTM om iets anders te gaan doen en kijk, hier hebben we een vijfdelige Canvasreeks. In ‘Wat houdt ons tegen’ gaat Peeters met wetenschappers, pessimisten en optimisten na wat we vandaag nog kunnen en moeten doen om de gevolgen van de opwarming te beperken, en hoever we met de oplossingen al staan.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Alleen met jenever’

Pas een paar weken na zijn overlijden, werd het lichaam van de vader van Kelly gevonden in zijn appartement. Nu gaat Kelly op zoek naar hoe het zo misging met hem en zijn alcoholverslaving. Hoe kon het leven van deze ooit zo vrolijke, succesvolle zakenman eindigen in een vervuilde, troosteloze flat? Welke man ging achter haar zieke vader schuil? Ging hij drinken omdat hij eenzaam was of omgekeerd?

Om 20.25 op NPO2

‘Blind getrouwd: de jubilee’

Hoe zou het eigenlijk met al die oud-deelnemers van ‘Blind getrouwd’ zijn? VTM organiseerde een feestje met maar liefst 70 namen op de gastenlijst. Zoals het elke goede reünie betaamt, verwachten we veel ‘oh-ja-daar-heb-je-die’-momenten, ‘het-gaat-echt-uitstekend-met-ons’-geveins en een iets te weeïge master of ceremonies (in dit geval Ingeborg).

Om 20.35 uur op VTM

Blind Getrouwd De Jubilee - Nuria en Stijn Beeld VTM

‘Insecure (seizoen 5)’

‘Issa Rae laat op een heel toegankelijke en grappige manier zien hoe zwart zijn een extra laagje legt op de onzekerheden waarmee de doorsneemens kampt,’ liet rapper Coely in Humo optekenen over haar lievelingsreeks ‘Insecure’. Helaas is de reeks ten einde met dit vijfde seizoen, waarover u hier meer kunt lezen.

Nu op Streamz

‘Curb your Enthusiasm (seizoen 11)’

In de nieuwe reeks – slogan: ‘The world has changed, but he hasn’t’ – ligt covid-19 al achter ons: er wordt soms naar verwezen en er zijn – uiteraard – dingen waar Larry David zich aan geërgerd heeft, maar het virus is slechts bijzaak. Veel belangrijker is wat er gebeurt met Larry’s koffiezaak die afbrandde op het einde van het vorige seizoen, zeker nu zijn grootste vijand om hem te pesten het gebouw aan de overkant heeft opgekocht.

Nu op Streamz

‘Klopjacht’

Verstoppertje spelen voor volwassenen: 12 Vlamingen proberen uit handen te blijven van een team professionele speurders door te liften, onder te duiken bij vreemden of gewoon een pintje te pakken in West-Vlaanderen. En dat is behoorlijk spannend.

Om 20.35 uur op Play4

Klopjacht Beeld SBS

