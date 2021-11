Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 29 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De prijs van de winnaar’

Dat topsport niet alleen fysiek, maar ook mentaal loodzwaar kan zijn, zagen we dit jaar in de getuigenissen van onder meer Naomi Osaka, Simone Biles en Nafi Thiam. Canvas komt nu met een documentairereeks rond dit thema, waarbij met tal van Belgische sporters werd gesproken over eetstoornissen, stress en machtsmisbruik, over eenzaamheid, depressie en burn-outs.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Memento’

Doorbraakfilm van Christopher Nolan die intussen een klassieker is geworden. Guy Pearce speelt een man die de moordenaar van zijn vrouw probeert te vinden maar lijdt aan kortermijngeheugenverlies. De vreemde structuur van de film – de scènes gaan van het einde van het verhaal naar het begin – is geniaal.

Om 20.35 uur op VTM4

‘De Toots Sessies’

Aflevering 5 van het fijne livemuziekprogramma ‘De Toots Sessies’ alweer, hier kunt u de voorgaande vier én de afgelopen seizoenen terugkijken. Vanavond te gast: Dez Mona, een groep die moeilijk te typeren is, maar ontzettend goed klinkt.

Om 19.40 uur op Canvas

‘De slapelozen’

De Nederlandse radiopresentator Frits Spits sprak afgelopen zomer met mensen die niet kunnen slapen of ‘s nachts moeten werken. Nu is er een tv-programma waarin een aantal van de slapelozen thuis worden bezocht en we kunnen zien hoe zij piekerend, worstelend, sportend, bakkend of schrijvend de nacht doorkomen.

Om 22.35 uur op NPO2

true story Beeld rv

‘True Story’

Miniserie met Kevin Hart die in de huid kruipt van Kid, een succesvolle komiek die even een pauze inlast tijdens een tournee om in Philadelphia langs te gaan bij zijn broer (Wesley Snipes). Maar het weerzien verloopt veel woeliger dan verwacht, en al snel moet Kid beslissen hoever hij wil gaan om alles wat hij heeft opgebouwd te beschermen.

Nu op Netflix

