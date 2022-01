Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 3 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dexter: New Blood’

Acht jaar na de tegenvallende finale van het achtste seizoen maakt ‘Dexter’ op uitdrukkelijke vraag van de fans een comeback met een nieuwe tiendelige serie. Daarin verruilt onze favoriete seriemoordenaar met een geweten, Dexter Morgan (Michael C. Hall), het zonnige Miami voor het ijskoude Iron Lake om er een ogenschijnlijk rustig dubbelleven te leiden als de behulpzame Jim Lindsay.

Om 22.55 op NPO 3

‘Mijn slechtste beste vriendin’

Kent u Ilse Beyers nog? De voormalige hoofdredactrice van Dag Allemaal bracht enkele jaren geleden een novelle uit die nu voor tv bewerkt werd tot een Vlaamse ‘Sex and the City’. De dramedy – eerder al te zien op Streamz – kon Onze Man maar matig bekoren: ‘Mijn slechtste beste vriendin’ wil slimmer zijn dan de soapkitsch die het denkt op de korrel te kunnen nemen, terwijl het er qua thematiek of diepgang nauwelijks van verschilt.’

Om 21.55 op Play4

‘Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie and Tupac’

Bijna twintig jaar nadat hij in ‘Biggie and Tupac’ de vete tussen rappers Biggie Smalls en Tupac Shakur uitspitte, keert Nick Broomfield terug naar de VS om te praten met Suge Knight, de CEO van Death Row Records die onlangs 28 jaar cel kreeg voor doodslag, na een lange reeks gewelddadige misdaden die je niet meteen zou associëren met een succesvolle platenbaas.

Om 22.50 op Canvas

‘48 Hrs.’

Eddie Murphy speelt Reggie Hammond, een kleine crimineel die door flik Jack Cates (Nick Nolte) twee dagen uit de cel wordt gehaald om een cop killer te helpen opsporen. Knetterend debuut van Murphy uit 1982, die met de hele film aan de haal ging en van de ene dag op de andere een wereldster werd.

Om 20.35 op VTM 4

Jodie Turner-Smith in 'Anne Boleyn' Beeld rv

‘Anne Boleyn’

Zoals u sinds ‘The Tudors’ weet, is Anne Boleyn de tweede vrouw van Hendrik VIII. Nadat was gebleken dat zij geen kind kon baren, liet de Britse koning haar onthoofden, waarna hij nog drie andere echtgenotes versleet. Actrice Jodie Turner-Smith (‘Queen & Slim’) brengt de ongelukkige hofdame weer tot leven in de historische minireeks ‘Anne Boleyn’, die focust op de laatste maanden van haar leven waarin ze beschuldigd wordt van verraad.

Nu te zien op Streamz

