Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 31 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Bad Boys’

Twee losgeslagen flikken die, terwijl ze mekaar aldoor zitten te bestoken met krampachtig klinkende kwinkslagen, een drugsbaron op de huid zitten: ziedaar het beproefde recept van ‘Bad Boys’, de klassieker uit 1995 met Will Smith en Martin Lawrence. Voor alle bad boys die er na de blockbuster van Adil & Bilall nog niet genoeg van krijgen.

Om 20.35 uur op VTM 3

Lees ook: Adil El Arbi en Bilall Fallah maken ‘Bad Boys for Life’: ‘Will Smith stond altijd achter ons. Hij was onze broeder’

‘Een porseleinen huwelijk’

Op 2 februari 2022 is het 20 jaar geleden dat de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander en de Argentijnse schoonheid Máxima Zorreguieta elkaar het ja-woord gaven. Het koninklijke huwelijk leidde bijna tot een constitutionele crisis, waarbij de troonsopvolging van koningin Beatrix in gevaar kwam. De grondwet schrijft voor dat de politiek toestemming moest geven voor het huwelijk, wat niet vanzelfsprekend was toen bekend raakte dat Jorge Zorreguieta, de vader van Máxima, deel uitmaakte van de burgerregering tijdens de Argentijnse dictatuur. In deze vierdelige docuerie wordt de dramatische aanloop naar de koninklijke bruiloft gereconstrueerd, met onder andere geheime missies in New York en São Paolo.

Om 22:15 uur op NPO 2

‘MasterChef Australia’

Dat iedereen ‘MasterChef Australia’ – wereldwijd de populairste versie van de kookwedstrijd – kan winnen, bewees Andy Allen, een jonge elektricien die verrassend zegevierde in de editie van 2012 en sinds 2020 ook jurylid is. Hij proeft en keurt opnieuw dozijnen gerechtjes in het nieuwe, alweer dertiende seizoen. ‘Het eten was zó verrukkelijk dat er iemand naar de dokter moest’

Om 17.25 op VTM 2

LADY MACBETH Beeld RV

‘Lady Macbeth’

Florence Pugh is Katherine, een jonge vrouw die in de sombere 19de eeuw wordt weggeschonken aan de zoon van de eigenaar van een steenkoolmijn - samen met een stuk land dat ‘zelfs niet geschikt is om een koe op te laten grazen’. De film schetst een claustrofobisch beeld van een tijd waarin vrouwen vooral binnen moesten blijven en onderdanig zijn. Maar nadat ze de stalknechten heeft betrapt op een onbetamelijke schunnigheid, verandert Katherine van een lijdzaam lammetje in een iets minder lijdzame wraakengel; en tegelijk verandert de film van een historisch drama in een kurkdroge zwarte komedie.

Om 00.15 op BBC 2

‘De Toots Sessies: Kids with Buns’

Wegens succes verlengd: het dagelijkse kwartiertje livemuziek op Canvas in ‘De Toots Sessies’. De line-up van januari las als de affiche van een vet vaderlands festival, met een hoop klinkende namen maar eveneens een handjevol te ontdekken jonkies. Zoals daar zijn: Kids With Buns, die in primeur hun nieuwe single ‘The Snakes’ brengen, naast een cover van ‘Hurts’ van The Slow Show.

Om 19.40 op Canvas