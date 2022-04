Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Queen of Katwe’

Waargebeurd drama over een 10-jarig Ugandees meisje dat een schaakwonder blijkt te zijn en zo uit de armoede probeert te raken. Dat verhaal wordt in een Disney-format gegoten, maar het gebrek aan lef wordt goedgemaakt door de oprechtheid waarmee Mira Nair regisseert en door de ontwapenende acteerprestaties.

Om 14.05 op VTM 3

‘Buried’

In 1969 werd de 8-jarige Susan Nason uit Foster City, een stad ten zuiden van San Francisco, als vermist opgegeven. Drie maanden later vonden speurders het meisje levenloos terug: ze was het slachtoffer geworden van een wrede moord, en de volgende twintig jaar werd vruchteloos naar de dader gezocht. Tot Eileen Franklin, de beste vriendin van Susan, zich in 1989 herinnerde hoe ze had gezien dat haar vader George het meisje had verkracht en vermoord. De vreselijke herinneringen waren teruggekeerd terwijl Eileen met haar eigen dochtertje aan het spelen was, en de vrouw besloot naar de politie te stappen. Er was geen materieel bewijs dat George iets met de dood van Susan te maken had, maar toch werd hij voor de rechter gebracht, schuldig bevonden en tot levenslang veroordeeld. De vierdelige truecrimeserie ‘Buried’ reconstrueert de zaak en vooral het debat dat tijdens het proces ontstond over de betrouwbaarheid van dergelijke herinneringen.

Om 23.10 op Canvas

‘How To Be Young’

Nederlandse reportagereeks waarin journaliste Margriet van der Linden praat met jongeren uit Turkije, Hongarije en Wit-Rusland over hoe zij hun toekomst zien. Geen slappe koek; van jonge Turkse meisjes die aangerand zijn tot Wit-Russische studenten die een dictator ontvluchtten: jong zijn is niet overal in Europa even makkelijk.

Om 20.35 op Canvas

‘Liefde voor Muziek’

In het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ brengen Davina Michelle, Pat Krimson & Loredana, Suzan & Freek, Margriet Hermans, Koen Buyse, Camille en Ozark Henry samen met een paar glazen wijn vanuit Zuid-Frankrijk covers van elkaars muziek. Goed nieuws voor de artiesten én de kijkers: Loredana en Camille laten de maskers dit keer gewoon thuis.

Om 20.40 op VTM

‘Blind Gesprongen’

Naast muziekprogramma’s zijn werkwoorden met het woord ‘blind’ ervoor tegenwoordig vaste kost op onze inclusieve Vlaamse televisie. Dit keer landde het pijltje op het blinde dartsbord op ‘gesprongen’, maar helaas gaat het niet over willekeurig uitgekozen hoogtevrees-overwinnende Vlamingen die geblinddoekt bungeejumpen. Nora Gharib laat vijf kandidaten een *tromgeroffel* carrièreswitch maken. Minder spannend, tenzij ‘professionele bungeejumper’ tot de nieuwe jobs behoort.

Om 21.55 op VTM

