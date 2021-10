Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 4 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het Scheldepeloton’

Laatste aflevering van misschien wel het beste dat we dit jaar op televisie zagen, en niet alleen voor wielerliefhebbers: de documentairereeks ‘Het Scheldepeloton’. Hoe ging het verder met Iljo en Bert na de dodelijke val van Wouter Weylandt?

Om 21.20 uur op Canvas

Diana: The Musical

Er zijn ontelbaar veel documentaires over prinses Diana, sinds het vierde seizoen duikt ze op in de tv-serie ‘The Crown’ en binnenkort kunnen we in de bioscoop naar ‘Spencer’ kijken, maar wat ontbreekt er nog? Een musical natuurlijk! Gelukkig vult Netflix dat gat met ‘Diana: The Musical’, over de huwelijksjaren van Diana en Charles, waarin maar liefst 23 keer een liedje wordt ingezet. Lees hier meer.

Nu op Netflix

‘Snackmasters: halve finale’

In de tweede finale een snack die we - eerlijk is eerlijk - zelf ook in voordeelverpakkingen naar binnen werken: chocolatier Dominique Persoone en chefkok Seppe Nobels proberen elke om de Duyvis Crac-a-Nut zo goed mogelijk te benaderen. Bonuskijktip: wist u dat Duyvis de borrelnoot eigenlijk niet helemaal zelf heeft bedacht?

Om 20.35 uur op VTM

Snackmasters Beeld VTM

Maid

Nieuwe dramaserie naar het gelijknamige non-fictieboek van de Amerikaanse Stephanie Land. De schrijfster kampte na een auto-ongeval op haar 16de met psychische problemen en had steeds meer moeite om haar leven op orde te houden. Ze zonk weg in de armoede en moest allerlei slecht betaalde jobs aanvaarden om rond te komen.

Nu op Netflix

‘Blair & Brown’

Gloednieuwe BBC-reeks over het succes van politici Tony Blair en Gordon Brown, en hoe zij tussen 1997 – na de overwinning van Blair – en 2010 – toen Brown aftrad als premier – het Verenigd Koninkrijk hebben veranderd.

Om 22 uur op BBC 2

