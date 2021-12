Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 6 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Rob de Nijs - voor het laatst’

Tweedelige docu van de hand van Eric Goens over de Nederlandse zanger Rob de Nijs, die aan de ziekte van Parkinson lijdt en onlangs in het Antwerpse Sportpaleis afscheid nam van zijn vele fans.

Om 21.45 uur op Eén

‘Klopjacht’

Finale van een vermakelijk potje verstoppertje spelen voor volwassenen. Vanavond wordt het vooral voor Cif en Laid spannend: zullen de speurders er in slagen om hen nog net voor het einde in te rekenen?

Om 20.35 uur op Play4

‘The Living Daylights’

Meer Bond: Timothy Dalton, die de manchetknopen had overgenomen van Moore, maakte er in deze film een erezaak van om James Bond neer te zetten als een geloofwaardig ademend méns, maar kreeg van de weeromstuit het verwijt dat hij de rol veel te serieus opnam. Daar is iets van aan, maar na de slapstick van Moore is het een verademing om de franchise voor een stukje te zien terugkeren naar de ernst van de Bond-films uit de jaren 60.

Om 20.35 uur op VTM4

‘Voir’

David Fincher en andere regisseurs blikken in enkele ‘visuele essays’ terug op de films die hen het meest hebben beïnvloed en leggen uit wat de cinema voor hen betekent. Het is misschien een beetje ironisch dat ‘Voir’ verschijnt op Netflix, door velen beschouwd als de doodgraver van de bioscopen, maar afgaand op de trailer wordt de serie voor filmliefhebbers niet te missen.

Nu op Netflix

'Voir' Beeld Netflix

‘Tiki Taka Touzani’

De Belgische voetballer Cyriel Dessers (KRC Genk, maar uitgeleend aan Feyenoord) is vandaag te gast in ‘Tiki Taka Touzani’, een programma waarin zowel gevoetbald als geïnterviewd wordt. Presentator is straatvoetballer Soufiane Touzani.

Om 22.47 op NPO3

‘The Detectives: Inside the Major Crimes Scene’

Driedelige true crime-reeks waarvoor de makers op pad gingen met de afdeling van de Lancashire Police die zich bezighoudt met zware misdaden, zoals gewapende overvallen, verkrachtingen en moorden.

Om 23.20 uur op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids