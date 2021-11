Dit mag u vanavond niet missen op televisie (maandag 8 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dexter: New Blood’

In 2013 legde de populaire thrillerreeks ‘Dexter’ er na acht bloedige seizoenen het versgeslepen bijltje bij neer, maar nu keert de sympathieke seriemoordenaar Dexter Morgan – een rol van Michael C. Hall – terug op televisie. Met ‘Dexter: New Blood’, een tiendelige reeks waarin het hoofdpersonage een onopvallend leven leidt in een klein stadje, maar ontdekt dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zijn oude hobby – slechteriken om het leven brengen – weer oppikt.

Nu op Streamz

‘Hoe zal ik het zeggen?’

Het Emmy-winnende verborgen camera programma waarin nietsvermoedende mensen op een originele manier de boodschap krijgen dat ze hun leven moeten beteren is terug. Jens Dendoncker presenteert opnieuw, maar wordt nu ook bijgestaan door Jeroen Verdick.

Om 20.35 uur bij VTM

‘V for Vendetta’

Verfilming van de grensverleggende graphic novel van Alan Moore, over een Engeland onder fascistisch bewind en de gemaskerde held die zich verzet. Intelligente blockbuster, geschreven door de Wachowski’s, die er de laatste jaren alleen maar relevanter op is geworden. Remember, remember, the fifth of November…

Om 23.10 uur op Play6

‘De slimste mens ter wereld’

Door de coronacrisis werd Geert Meyfroidt de bekendste intensivist van België en vanavond doet hij een poging om ook de slimste mens ter wereld te worden.

Om 21.40 uur op Play4

‘Golden Earring: That Day’

Tweedelige documentaire over de legendarische Nederlandse rockband Golden Earring, die dit jaar noodgedwongen na 60 jaar stopte omdat gitarist George Kooymans lijdt aan de progressieve ziekte ALS. In het eerste deel zien we vanavond hoe de band ontstond en hoe het grote, internationale succes kwam. Morgenavond wordt het tweede deel uitgezonden.

Om 20.25 uur op NPO2

