Dit mag u vanavond niet missen op televisie: Obama en de werkmens, Mel Gibson onder de Maya’s en Robin Pront in Amerika

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Working: What We Do All Day’

Barack Obama zoekt voor uit wat hun beroep voor de gemiddelde Amerikaan betekent. De vierdelige docureeks laat mensen uit elke sociale klasse aan het woord, van arbeiders tot bedrijfsleiders. De voormalige president gaat naar de supermarkt met een moeder die al tevreden is als ze haar gezin kan onderhouden, spreekt met een computerspecialist wiens ogen pas sprankelen als het over muziek gaat, en bezoekt een succesvolle CEO die jaloers kijkt naar vaders die wél tijd hebben voor hun kinderen.

Op Netflix

‘Château Meiland’

De meest charmant chaotische familie van Nederland zit midden in de verbouwing van het eigen huis, maar heeft haar zinnen gezet op een nieuw renovatieproject. Een vervallen boerenhoeve in het oosten van het land is het decor voor alweer het achtste seizoen van Meiland-perikelen.

Om 20.10 op PLAY4 en GoPlay

‘Apocalypto’

Na ‘The Passion of the Christ’ bevestigde Mel Gibson dat er een steekje bij hem loszit. Hij trok het regenwoud in met een onbekende Midden-Amerikaanse cast voor een bloederige achtervolgingsthriller, met dialogen in een Maya-dialect. Of het werkte? Reken maar van yes. Twee uur pure, kinetische actie.

Om 22.35 op VTM3

‘The Silencing’

Voordat hij in eigen land hoge ogen gooide met ‘Zillion’, maakte Robin Pront deze thriller in de VS. Wanneer solitaire jager Rayburn (Nikolaj Coster-Waldau) en de lokale sheriff een kindermoordenaar op het spoor komen, raken ze betrokken bij een dodelijk kat-en-muisspel. De zaak wordt persoonlijk voor Rayburn wanneer blijkt dat de man enkele jaren eerder betrokken was bij de ontvoering van zijn dochter. Er wordt op niveau geacteerd en het tempo zit goed.

Om 22.50 op VTM2

‘Later... with Jools Holland’

Jools Holland keert terug naar het Londense Alexandra Palace Theatre voor een nieuw seizoen van zijn muziekshow. Met optredens van de Ierse singer-songwriter Hozier en 2021 Mercury Prize-winnaar Arlo Parks. De Ierse folkmuzikant Lisa O’Neill, Thee Sacred Souls uit San Diego en zoals gezien op TikTok-zangeres Venbee staan vandaag voor het eerst op het podium.

Om 22.50 op BBC 2

