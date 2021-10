Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 1 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Seinfeld’

Nu kennen we allemaal ‘De Verhulstjes’ en ‘De Verhulstjes in Saint-Tropez’, maar ruim dertig jaar geleden was er ook al een reeks die nergens over ging: ‘Seinfeld’, de befaamde show about nothing die uitgroeide tot één van de populairste en meest bejubelde komische series aller tijden. Vandaag verschijnen alle negen seizoenen van de sitcom op Netflix, zodat hopelijk een hele nieuwe generatie kan kennismaken met het titelpersonage, George, Elaine, Kramer en the soup nazi.

Nu op Netflix

‘The Children Act’

De ongegeneerd geweldige Emma Thompson speelt een ervaren rechter die een oordeel moet vellen in de zaak van een 17-jarige jongen met leukemie die bloedtransfusies weigert omdat hij een Jehova’s Getuige is. Ondertussen kondigt haar eigen man (Stanley Tucci) doodleuk aan dat hij vreemd wil gaan, bij voorkeur met haar toestemming.

Om 21.20 op Canvas

Cold Pursuit Beeld RV

‘Cold Pursuit’

Liam Neeson zoekt wraak. Alweer, ja. Dit keer speelt hij de bestuurder van een sneeuwruimer in Colorado wiens zoon wordt vermoord door drugdealers. Het sérieux wordt mooi doorgeprikt met zwarte humor, inclusief het beste gebruik van het liedje ‘Barbie Girl’ ooit.

Om 20.35 op VTM 2

Marathon Man

‘Is it safe?’ vroeg Laurence Olivier aan Dustin Hoffman, waarna hij creatief aan de slag ging met een tandartsboor. Een klassieke folterscène was geboren. De rest van de film, een thriller over een oud-nazi die zijn diamanten wil veiligstellen, is ook de moeite, met een clevere plot en veel sfeer.

Om 22.30 op VTM 4

‘Sea of Love’

Nadat het historische epos ‘Revolution’ flopte, verdween Al Pacino vier jaar van het scherm. Hij keerde terug met deze onderhoudende erotische thriller, waarin hij een flik speelt die verliefd wordt op de hoofdverdachte in een moordzaak. ‘Basic Instinct’ was enorm schatplichtig aan deze film.

Om 20.40 uur op VTM 4

Meer kijktips? Check humo.be/gids