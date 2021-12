Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 10 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Mystery of D.B. Cooper’

Eind november 1971 nam een man, later D.B. Cooper genoemd, een vlucht van het Amerikaanse Portland naar Seattle met een bomkoffer. Hij kreeg de 200.000 dollar en vier parachutes die hij van het boordpersoneel eiste en sprong uit het vliegtuig. De FBI heeft decennialang vergeefs gezocht naar de kaper, maar gooide in 2016 de handdoek definitief in de ring. De Britse filmmaker John Dower rakelt de mysterieuze zaak op in zijn truecrimedocu ‘The Mystery of D.B. Cooper’, gemaakt voor HBO en nu gratis te zien op humo.be.

Nu op Humo.be

‘Manhunt’ (seizoen 2)

Inspecteur Colin Sutton is terug en krijgt de opdracht het 11 jaar lopende onderzoek naar de Night Stalker door te lichten, een beruchte serieverkrachter in Zuidoost Londen. Een grote uitdaging, zeker met een team dat hem nog niet helemaal vertrouwt.

Om 21.20 op Eén

‘Colette’

Het verhaal van de Franse Colette, die aan het begin van de 20ste eeuw enkele enorm succesvolle romans schreef, maar publiceerde onder de naam van haar man. De opbouw van de film is vrij conventioneel, ondanks de feministische invalshoek en de verfrissend nonchalante behandeling van Colettes biseksualiteit.

Om 21.20 op Canvas

‘Ferris Bueller’s Day Off’

Ontwapenende eightiesklassieker over een puber (Matthew Broderick in de rol die zijn carrière lanceerde) die een dagje spijbelt. Meer is het niet, maar de film zit tjokvol vindingrijke situaties en legendarische oneliners. Alan Ruck steelt stiekem de show als Ferris’ schlemielige beste vriend.

Om 22.15 op VTM 4

‘Guilt’

Thrillerserie waarin twee Schotse broers een dodelijke aanrijding proberen te verdoezelen. Wordt vergeleken met ‘Fargo’, en eigenlijk is dat reden genoeg om nog eens naar de Nederlandse omroep te zèppe... euh, zappen. U krijgt meteen twee van de vier afleveringen op uw bord.

Om 23.20 op NPO 2

‘And Just Like That’

Trek uw mooiste roze tutu aan want ‘Sex and the City’ is terug. De serie heet nu ‘And Just Like That…’. en Kim Cattrall doet niet meer mee als Samantha Jones, maar verder blijft de succesformule intact: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) praten vrijuit over hun bewogen seksleven in New York. U leest er hier meer over!

Nu op Streamz

