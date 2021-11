Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 12 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dopesick’

Mac Miller, Tom Petty en Prince: drie beroemdheden die de afgelopen jaren bezweken zijn aan een overdosis zware pijnstillers en deel uitmaken van de ruim 500.000 Amerikanen die sinds 2000 stierven in de zogenaamde opioid crisis. De opkomst van verslavende, op heroïne lijkende pijnstillers als OxyContin en Fentanyl vormt de basis van de miniserie ‘Dopesick’. Die toont hoe de opioid crisis zo groot kon worden aan de hand van het verhaal van enkele uiteenlopende personages.

Nu op Disney+

‘The Shrink Next Door’

Wanneer miljonair Martin ‘Marty’ Markowitz (Will Ferrell) begin de jaren 80 in therapie gaat bij psychiater Isaac Herschkopf (Paul Rudd), helpt die hem hem eerst zijn leven weer op orde te krijgen, om het daarna beetje bij beetje helemaal over te nemen. Na een tijdje neemt de psychiater zelfs zijn intrek in de villa van zijn patiënt, die in het gasthuis moet slapen.

Nu op AppleTV+

‘Au revoir là-haut’

Acteur Albert Dupontel schreef, regisseerde én speelde een hoofdrol in deze uitbundige cocktail van oorlogsdrama, heist movie en komedie. Het verhaal draait rond twee soldaten die tijdens de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog door een sadistische luitenant alsnog niemandsland in worden gestuurd. Eén van hen raakt zwaar verminkt. Na de oorlog bedenken ze samen een uitgebreide zwendel in oorlogsmonumenten, om zo op hun eigen manier wraak te nemen.

Om 21.20 op Canvas

‘La grande vadrouille’

Eén van de Louis de Funès-kluchten die de tand des tijds het best heeft doorstaan. Samen met Bourvil moet hij tijdens de Tweede Wereldoorlog twee gecrashte Britse piloten veilig naar onbezet Frankrijk loodsen. Nazi’s die een stoelendans doen, nonnen die met pompoenen smijten: deze heeft het allemaal.

Om 20.35 op VTM 4

‘Gangs of New York’

Groots opgezette historische actiefilm over bendeoorlogen in het New York van de jaren 1860. Martin Scorseses zwierige camerawerk en oog voor detail zijn indrukwekkend, maar dé showstopper is Daniel Day-Lewis’ manische vertolking als schurk Bill the Butcher. De eerste samenwerking van Scorsese met Leonardo DiCaprio.

Om 22.50 op VTM 3

‘Magic Mike’

Channing Tatum, op zijn 18de zelf stripper, vertolkt Mike, een sympathieke gozer die overdag zwoegt op een bouwwerf en ’s avonds in de Xquisite, een hete girls only-keet in Florida, zijn ding doet bij de Cockrocking Kings of Tampa. Wanneer Mike, die stiekem droomt van een toekomst als meubelmaker, de elf jaar jongere Adam (Alex Pettyfer) onder zijn vleugels neemt en hem inwijdt in de edele kunst van het strippen, komt de plot echt tot leven.

Om 22.55 op NPO 3

