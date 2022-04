Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 15 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘1917'

Maakt zijn tv-première: ‘1917’, het Oscarwinnende epos uit 2019 over twee Britse jongemannen op een levensgevaarlijke missie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film bestaat uit lange, ononderbroken shots die hoogst indrukwekkend ogen. Als kijker ga je méé de loopgraven in, sluip je óók over het met ratten en dode kameraden bezaaide slagveld en sprint je door bezette Franse dorpjes terwijl de kogels je om de oren vliegen. Regisseur Sam Mendes liet zich inspireren door de oorlogsverhalen van zijn grootvader, met als eenduidige conclusie: oorlog is hel.

Om 20.35 uur Play4

‘Clinton Young: About Time’

Eind januari mocht de 38-jarige Clinton Young zijn cel in Texas verlaten, bijna twintig jaar nadat hij ter dood was veroordeeld voor een dubbele moord. Young heeft zijn vrijlating voor een niet onaanzienlijk deel te danken aan de Nederlandse reportagemaakster Jessica Villerius, die in een eerdere docu aantoonde hoe onwaarschijnlijk het is dat Young daadwerkelijk schuldig is, én liet ze een medeverdachte aan het woord die toegaf dat hij indertijd een deal had gesloten om Young zwart te maken. In ‘About Time’ volgt Villerius hoe de man zich probeert aan te passen aan de wereld, die in de twee decennia sinds hij naar de cel moest sterk is veranderd.

Om 21.03 uur op NPO2

‘Anatomy of a Scandal’

Potentiële nieuwe Netflixhitserie: Sophie Whitehouse (Sienna Miller), moeder van twee en gelukkig getrouwd met de jonge, succesvolle politicus James, ziet haar perfecte leventje instorten wanneer haar man op een avond bekent dat hij een affaire heeft met een medewerkster. Nadat ze van de schok is bekomen, beslist ze – omwille van haar kinderen en de politieke toekomst van haar echtgenoot – de spons te vegen over het verleden, maar dan krijgt ze nog schokkender nieuws te verwerken: de vrouw met wie James een verhouding had, beschuldigt hem van verkrachting.

Nu op Netflix

APOCALYPSE NOW Beeld Zoetrope Studios

‘Apocalypse Now’

Na ‘The Godfather’ kwam Francis Ford Coppola met de Vietnamoorlogsfilm ‘Apocalypse Now’, volgens Onze Man de derde beste film aller tijden. Martin Sheen verliest zijn knikkers op de Nung-rivier, op zoek naar een megalomane sekteleider (Marlon Brando). Dat dit epos opent met ‘The End’ van The Doors, zegt genoeg.

Om 21.10 uur op Canvas

‘Outer Range’

Verwacht de komende jaren een westernrevival in televisieland. ‘Yellowstone’, een dramareeks met Kevin Costner als een moderne cowboy, haalde in Amerika namelijk zeldzaam hoge kijkcijfers – wie zich eens aan die hitreeks wil wagen, moet bij Streamz zijn. Prime Video hoopt nu eenzelfde succes te bereiken met ‘Outer Range’: óók een hedendaagse western, óók met een ouwe rot in de hoofdrol, ditmaal Josh Brolin. Het verschil? In ‘Outer Range’ staat een bovennatuurlijk mysterie centraal: Brolin moet niet alleen op zoek naar zijn van de aardbol verdwenen schoondochter, maar ook naar een verklaring voor dat zwarte gat in zijn koeienweide.

Nu op Amazon Prime Video

‘Good boys’

Een hedendaagse familiefilm in de traditie van ‘The Goonies’ en ‘Stand By Me’. Drie twaalfjarige jongens spijbelen, komen per ongeluk in het bezit van drugs en worden door tienermeisjes achternagezeten. De Oekraïense regisseur Gene Stupnitsky verdiende zijn strepen bij ‘The Office’.

Om 20.35 uur op VTM3

About a Boy Beeld ZDF und 2002 Universal Studios

‘About a boy’

Hugh Grant is een plezierzoekende rijkeluisvent wiens bestaan op z’n kop wordt gezet door een goedhartig jongetje dat hem leert dat er meer is in het leven dan zuipen en knappe grieten. Gebaseerd op de bestseller van Nick Hornby (‘High Fidelity’), vaak beschouwd als een kerstfilm in romcomvermomming.

Om 22.35 uur op Eén

