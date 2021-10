Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 15 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Luce’

Luce, de geadopteerde zwarte tienerzoon van een blank koppel (Naomi Watts en Tim Roth), lijkt een schoolvoorbeeld van integratie in Amerika: een topleerling, die uitblinkt in debatteren en sport. Tot een leerkracht begint te vermoeden dat hij er radicale gedachten op nahoudt. Is de posterboy stiekem een tikkende tijdbom?

Om 23.00 op NPO 3

‘You’ (seizoen 3)

De charmantste seriemoordenaar in televisieland keert voor een derde seizoen van ‘You’ terug naar Netflix: Joe Goldberg, angstaanjagend neergezet door Penn Badgley. In de trailer kondigt Joe de geboorte van zijn zoon Henry aan, want in deze nieuwe jaargang geeft de sociopaat het gezinsleven een kans. Hier legt Badgley al uit hoe dat meevalt.

Nu op Netflix

'The Terminator' Beeld RV

‘The Terminator’

Het eerste deel van de franchise (die eigenlijk na de tweede film had moeten stoppen) is na al die jaren nog steeds een beklijvende thriller, met de vibe van een film noir. James Camerons regie is een toonbeeld van koele efficiëntie en Arnold Schwarzenegger speelt de rol waarvoor hij geboren is.

Om 20.35 op Play6

‘How to Be Young’

Nieuwe reportagereeks waarin journaliste Margriet van der Linden in vijf verschillende landen – Turkije, Litouwen, Hongarije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk – gaat spreken met jongeren over hun situatie, hun leven en hun verwachtingen voor de toekomst.

Om 22.20 op NPO 2

‘I Know What You Did Last Summer’

Onze afgelopen zomer beperkte zich tot schuilen voor de regen en mondmaskers vervangen, maar de tieners uit de serie ‘I Know What You Did Last Summer’ hebben wel wat meer op hun kerfstok. Ze waren betrokken in een auto-ongeval waarbij een dodelijk slachtoffer viel, maar hebben hun sporen volledig kunnen uitwissen. Tot er een onbekende psychopaat achter hen aangaat en hen één voor één dreigt te vermoorden als de waarheid niet naar boven komt.

Nu op Amazon Prime Video

