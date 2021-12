Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 17 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Witcher’ (seizoen 2)’

Daar is eindelijk het tweede seizoen van één van de grootste hits van Netflix van 2019. De trailer belooft monsters, zwaardgevechten en de comeback van Yennefer, die de bloederige slag aan het einde van het eerste seizoen wist te overleven. Hoofdrolspeler Henry Cavill over het langverwachte vervolg: ‘Cliffhangers! Meerdere! Per aflevering!’

Nu op Netflix

‘The Sisters Brothers’

Joaquin Phoenix en John C. Reilly zijn prima op dreef als Charlie en Eli Sisters, twee huurmoordenaars die in opdracht van The Commodore achter een goudzoeker aan gaan. Western met flink wat diepgang, tederheid én humor!

Om 21.20 op Canvas

The Sisters Brothers Beeld VRT

‘Deep Throat, When Porn Makes its Premiere’

De kijkcijfers van Canvas kunnen blijkbaar een duwtje in de rug gebruiken, want de zender haalt het grove geschut boven: porno. Of tenminste toch een docu over één van de bekendste films uit het genre, ‘Deep Throat’ uit 1972, over een vrouw die seksueel genot zoekt door de procedure uit de titel uit te voeren.

Om 23.20 op Canvas

‘The Matrix’

Voor wie een opfriscursus kan gebruiken vooraleer naar het vierde deel te gaan kijken: de originele sf-klassieker uit 1999, waarin Keanu Reeves ontdekt dat hij in een computersimulatie leeft.

Om 23.15 op Play4

‘Good Morning Vietnam’

Zonder de manische energie en improvisatieskills van Robin Williams zou dit verhaal, over een wacky radio-dj voor het Amerikaanse leger in Vietnam, maar flauwe kost zijn. Gelukkig tilt Williams de hele films drie niveaus hoger.

Om 20.35 op VTM 4

