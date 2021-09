Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 17 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Parasite’

Scherpe, briljant geënsceneerde satire, vol perverse humor en suspense. Het verhaal draait rond het arme gezin Kim, dat in een luizig kelderappartementje woont. Wanneer zoon Ki-Woo de kans krijgt om bijlessen te geven aan de dochter van het steenrijke gezin Park, ruiken de Kims hun kans: ze manoeuvreren zich het huishouden van de familie Park in om te teren op hun rijkdom.

Om 21.20 op op Canvas

‘Sex Education’ (seizoen 3)

U keek massaal naar de eerste twee seizoenen van Netflix-serie ‘Sex Education’, waarin een peloton pubers naarstig op zoek is naar zichzelf en een bevrijdende wip. Wedden dat u straks weer kijkt?

Nu op Netflix

‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’

De derde Harry Potterfilm is verreweg de beste, omdat er een regisseur aan het roer stond die er zijn eigen stempel op heeft kunnen drukken. Alfonso Cuarón dompelt het scenario in gitzwarte duisternis onder en maakt van de hoofdpersonages geloofwaardige pubers.

Om 21.00 op Play4

‘Behind the Candelabra’

Steven Soderbergh vertelt het verhaal van de flamboyant kitscherige charmezanger Liberace, en zijn relatie met de veel jongere toyboy Scott (Matt Damon). Wat een simplistische uitlachfilm had kunnen zijn, wordt een pakkend drama over een man die tot het einde zichzelf bleef verloochenen.

Om 23.35 op NPO 3

‘Chansons’

Wij Belgen weten natuurlijk dat Nederlanders in werkelijkheid geen woord Frans spreken, maar dat houdt Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps niet tegen om de wereld van het Franse Levenslied in te duiken en in Parijs hun liefde voor het Chanson te verkondigen. Voilà! Voilà! Voilà!

Om 21.30 uur op NPO 1

Jennifer Aniston in 'The Morning Show'. Beeld AppleTV+

‘The Morning Show’ (seizoen 2)

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell: Apple keek niet op een miljoen meer of minder, want ‘The Morning Show’ móést de eerste grote hit van de underdog der streamingdiensten worden. Alleen kwam het eerste seizoen van het drama over een #MeToo-crisis op de redactie van een nieuwsprogramma pas tegen het einde op dreef. Herkansing dus in jaargang twee. Aniston heeft er alvast vertrouwen in.

Nu op Apple TV+

Meer kijktips? Check humo.be/gids