Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 18 februari)

‘Downfall: The Case Against Boeing’

Toen eind oktober 2018 een Boeing 737 Max meteen na het vertrek neerstortte voor de kust van Jakarta, dacht men eerst aan terrorisme en daarna aan een menselijke fout van de piloot, maar wees niemand naar het toestel. Pas toen er zich enkele maanden later een soortgelijke ramp voltrok met hetzelfde type vliegtuig rezen de vragen. Was de 737 Max gevaarlijk? Had Boeing het nieuwe type te snel op de markt gebracht? En in hoeverre wist de vliegtuigbouwer van de risico’s? Deze nieuwe Netflix-docu zoekt én vindt antwoorden, en die zijn nog erger dan gevreesd, weet regisseur Rory Kennedy.

Nu op Netflix

Dark Waters Beeld Mary Cybulski / Focus Features,

‘Dark Waters’

Een klein stadje wordt vergiftigd met PFOS door een chemiereus, terwijl de politiek de andere kant opkijkt – nee, dit is niet ‘3M: The Movie’, maar wel een waargebeurd drama van Todd Haynes. Mark Ruffalo speelt Rob Bilott, een bedrijfsjurist die een zaak aanneemt van een veehouder uit West Virginia, een vriend van zijn grootmoeder. De dood van diens koeien blijkt geen toeval: nabijgelegen chemisch bedrijf Dupont loost al jaren bewust giftige stoffen in de omgeving. Het david-en-goliathverhaal dat niet vanzelfsprekend goed afloopt.

Om 21.20 op Canvas

‘Texas Chainsaw Massacre’

Nadat hij in 1974 voor het eerst zijn opwachting maakte in de immens succesvolle horrorclassic ‘The Texas Chain Saw Massacre’, liet Leatherface zijn snijkunsten bewonderen in een sliert van sequels, prequels, remakes en spin-offs. In deze nieuwe film, het uitsluitend op Netflix uitkomende ‘Texas Chainsaw Massacre’, richt Leatherface zijn messen, vleeshaken en kettingzaag op een groep jongeren in, jawel, Texas. Klinkt misschien weinig geïnspireerd, maar zolang de kills van uitstekende kwaliteit zijn, zult u ons niet horen, eh, zagen.

Nu op Netflix

TEXAS CHAINSAW MASSACRE Beeld Yana Blajeva / Legendary, Courte

‘One of Us Is Lying’

Vijf tieners moeten nablijven, maar slechts vier van hen komen het straflokaal levend uit. Slachtoffer Simon leidde wel een gevaarlijk leven: hij hing de vuile was van andere scholieren buiten op zijn roddelwebsite; van spiekbriefjes en pikante foto’s tot onthullingen over affaires en overdosissen. De vraag is: welk geheim was het waard om hem te vermoorden?

Nu op Netflix

‘The Long Call’

Misdaadserie van de makers van ‘Vera’ waarin een getroebleerde detective (hebben detectives ooit géén issues?) een moord moet onderzoeken zonder getuigen, sporen of motief. Ga er maar aan staan! Matthew Venn (Ben Aldridge) krijgt er vier afleveringen voor die Eén u per twee serveert.

Om 20.40 op Eén

The Long Call Beeld VRT

‘Born on the Fourth of July’

Tweede deel van Oliver Stones Vietnamtrilogie (na ‘Platoon’ en voor ‘Heaven and Earth’), met Tom Cruise als soldaat Ron Kovic, die vol patriottisch vuur naar de strijd vertrekt, maar in een rolstoel terugkeert. Aangrijpend, met prachtig melancholische muziek van John Williams.

Om 20.35 op VTM 4

