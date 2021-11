Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 19 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Thelma’

Thelma (Eili Harboe) is een strenggelovig 19-jarig plattelandsmeisje. Wanneer ze naar Oslo trekt om te studeren, levert dat dan ook een enorme cultuurshock én behoorlijk wat seksuele verwarring op, zeker wanneer ze valt voor medestudente Anja. Plots beginnen er vreemde, bovennatuurlijke dingen te gebeuren rond Thelma. Visueel vindingrijke en beklemmende film.

Om 21.20 op Canvas

‘The Sex Life of College Girls’

Met ‘Never Have I Ever’ heeft actrice en scenariste Mindy Kaling één van de charmantste tienerseries van de laatste jaren afgeleverd, dus kijken wij met een gezonde nieuwsgierigheid uit naar haar nieuwe reeks: ‘The Sex Life of College Girls’. De serie volgt vier 18-jarige meisjes die beginnen aan hun eerste jaar in het hoger onderwijs, meer bepaald aan het prestigieuze Essex College in Vermont, en het leven daar in al zijn aspecten, en zeker op het vlak van seks, ontdekken.

Nu op Streamz

‘Gladiator’



‘Are you not entertained?!’ riep Russell Crowe, nadat hij net een man of tien van één of meerdere ledematen had ontdaan. Yes, we were. Bombastisch Romeins epos, met aplomb geregisseerd door Ridley Scott. Crowe is een krachtige leading man en Joaquin Phoenix een onderhoudende slechterik.

Om 20.35 op Play4

'Hellbound' Beeld Netflix

‘Hellbound’

Een wereld waarin duivels uit het niets verschijnen om mensen op het moment van hun overlijden mee te nemen naar de hel: het lijkt iets uit een schilderij van Jheronimus Bosch maar het is het uitgangspunt van de nieuwe Koreaanse horrorserie ‘Hellbound’. Na ‘Squid Game’ dus opnieuw een Koreaanse thriller waarin heel veel doden vallen en die Zuid-Korea als vakantiebestemming nog iets minder aantrekkelijk maakt.

Nu op Netflix

‘DOK’

Na ‘President’ (met voetbalvoorzitters) en ‘T1’ (met voetbaltrainers) komt Bart Raes met een nieuwe interviewreeks over voetbal op Play Sports: in ‘DOK’ mogen clubdokters vertellen over het reilen en zeilen in de lappenmand van ons voetbal. Dokter Stijn Indeherberge, ex-clubarts bij Racing Genk en PSV, mag de (spreekwoordelijke) spits afbijten.

Om 23.00 op Play Sports Open

