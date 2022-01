Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 21 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘BlacKkKlansman’

Spike Lee vertelt het waargebeurde verhaal van Ron Stallworth (John David Washington), een zwarte FBI-agent die in de vroege jaren 70 impulsief reageert op een advertentie van de Ku Klux Klan. Na enkele telefoontjes rekruteert hij zijn blanke collega Flip Zimmerman (Adam Driver) om in de KKK te infiltreren. De film barst van de energie, de acteurs zijn geweldig op dreef en de links die Lee legt met de raciale spanningen in de VS vandaag zijn prangend relevant.

Om 21.20 op Canvas

‘Girl’

Met een virtuositeit die we in België alleen nog maar bij de gebroeders Dardenne gezien hebben, penseelt debutant Lukas Dhont in ‘Girl’ het aangrijpende maar nooit sentimentele verhaal van de 15-jarige Lara, een transgendermeisje met een ballerinadroom. De film werd terecht bedolven onder internationale lof en Victor Polster is ronduit indrukwekkend.

Om 20.35 op VTM 3

Ozark Beeld COURTESY OF NETFLIX

‘Ozark’

Het begon ooit als een doorzichtige en opmerkelijk blauwe kopie van ‘Breaking Bad’, maar in drie seizoenen tijd groeide het misdaaddrama ‘Ozark’, over een brave boekhouder (Jason Bateman) die een bijzonder talent voor het witwassen van geld blijkt te hebben, uit tot één van de publiekslievelingen op Netflix. Met het vierde seizoen komt een eind aan het verhaal van Marty Byrde en zijn gezin, maar het afscheid wordt wel over heel 2022 uitgespreid: deze week verschijnen zeven afleveringen, in het najaar volgen er nog eens zoveel.

Nu op Netflix

‘The Bridge on the River Kwai’

Eerste grote epos van David Lean, over een groep krijgsgevangenen die een brug moeten bouwen voor de Japanners. De junglelocaties en actiescènes zien er fantastisch uit, maar het is de strijd tussen Brits kolonel Alec Guinness en Japans kampcommandant Sessue Hayakawa die de film zijn ruggengraat geeft.

Om 20.35 op VTM 4

‘De slimste mens’

Bij ons kon intensivist Geert Meyfroidt het oranje offensief op de valreep neerslaan, in deze Nederlandse versie van ‘De slimste mens’ zal vanavond wél een noorderbuur zegevieren. Maken nog kans op de titel: journalist Martin Visser, acteur Jacob Derwig en auteur Frank Heinen.

Om 20.40 op NPO 2

Meer kijktips? Check humo.be/gids