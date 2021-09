Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 24 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Foundation’

Langverwachte sf-reeks naar de boeken van Isaac Asimov over een Imperium dat al tienduizend jaar bestaat maar volgens de wiskundige Hari Seldon, die formules heeft bedacht om de toekomst te voorspellen, onherroepelijk de ondergang tegemoet strompelt. Samen met enkele anderen sticht Seldon (Jared Harris uit ‘Chernobyl’) de Foundation, die op een afgelegen planeet alle kennis uit het Imperium wil verzamelen om de donkere periode na de val door te komen.

Nu op Apple TV+

‘The Starling’

‘The Starling’ heeft niets met Tom Dice en alles met Melissa McCarthy te maken. De actrice, bekend van ‘Bridesmaids’ en ‘Gilmore Girls’, speelt een rouwende moeder die met een vervelende – ahum – vogel af te rekenen krijgt in deze nieuwe Netflixfilm van Theodore Melfi, de regisseur van ‘Hidden Figures’ en ‘St. Vincent’. McCarthy: ‘Die spreeuw bleek één van de beste tegenspelers met wie ik ooit op een set heb gestaan.’

Nu op Netflix

'All The Money In The World' Beeld rv

‘All the Money in the World’

Ridley Scott verfilmt het waargebeurde verhaal over de ontvoering van John Paul Getty III, de kleinzoon van de rijkste man ter wereld, wiens opa botweg weigerde het losgeld te betalen. Goed gemaakt en prima geacteerd, vooral door Christopher Plummer, die te elfder ure de in ongena gevallen Kevin Spacey verving.

Om 21.20 op Canvas

‘50/50’

Een 27-jarige kerel (Joseph Gordon-Levitt) krijgt te horen dat hij levensbedreigende kanker heeft en vindt steun bij zijn beste vriend (Seth Rogen) en een klungelige therapeute (Anna Kendrick). Warme tragikomedie, die een goede mix vindt tussen oprechte emoties en puberale jongetjeshumor.

Om 22.05 op NPO 3

‘Nothing Personal’

De Nederlandse Lotte Verbeek speelt een mysterieuze jonge vrouw die haar hele inboedel op straat gooit en naar Ierland vertrekt, waar ze kennismaakt met een al even eenzame man (Stephen Rea). Weinig plot, maar veel sfeer en visuele schoonheid in deze elliptische, poëtische film.

Om 0.00 op NPO 2

The Graham Norton Show’ (nieuw seizoen)

Graham Norton is terug voor een nieuw seizoen van zijn beroemde talkshow. In deze eerste aflevering komen Daniel Craig, Lea Seydoux, Lashana Lynch en Rami Malek langs, die allemaal meespelen in de nieuwe Bondfilm. Ed Sheeran komt zijn nieuwe single voorstellen.

Om 23.35 op BBC 1

‘San Titar’

Nieuw voetbalmagazine dat zich op alles focust behalve voetbal zelf. Thomas Huyghe gaat maandelijks op teambuilding met een ploeg waar het niet goed gaat, Celine Van Ouytsel snuift de sfeer op in de Belgische stadions en Dorianne Aussems gaat telkens op visite bij één van de 4.000 Vlaamse voetbalclubs.

Om 22.00 op Play Sports Open

