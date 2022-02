Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 25 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Vikings: Valhalla’

Dit vervolg op ‘Vikings’ speelt zich honderd jaar na de originele serie af en volgt drie Vikingleiders tijdens hun veroveringstochten in én buiten Europa. Eén van hen is namelijk Leif Eriksson, van wie wordt aangenomen dat hij als eerste Europeaan en vijfhonderd jaar voor Columbus voet aan wal heeft gezet in Amerika.

Nu op Netflix

‘Close Encounters of the Third Kind’

Steven Spielbergs eerste sciencefictionfilm, waarin een simpele elektricien wordt uitverkoren door aliens. Spielbergs blik op buitenaards leven is er net zoals in ‘ET’ één van verwondering; zijn blik op het doorsnee Amerikaanse gezin is dan weer verrassend scherp satirisch.

Om 20.35 op VTM 4

‘Sorry We Missed You’

Sociaal drama van Ken Loach over een man die als schijnzelfstandige pakjes bezorgt voor een groot distributiecentrum dat hem genadeloos uitbuit. Niet bepaald subtiel, maar doordrongen van een oprechte woede om de onrechtvaardigheid van het systeem en uitstekend geacteerd door een niet-professionele cast.

Om 21.20 op Canvas

‘Help’

Zowaar een echte coronafilm: ‘Help’ vertelt het verhaal van Sarah, een toegewijde verpleegster in een verpleegtehuis die met lede ogen aanzien hoe de ene na de andere patiënt overlijdt aan het u welbekende virus. Om haar favoriete patiënt Tony te beschermen, ontvoert ze hem uit het tehuis.

Om 23.10 op NPO 3

‘Borat’

Sasha Baron Cohen zet met zijn misogyne, antisemitische en behoorlijk onhygiënische Kazachse reporter het conservatieve Amerika van het Bush-tijdperk te kijk. Een béétje puberaal, maar toch: very nice!

Om 22.20 uur op VTM 3

