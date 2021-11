Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 26 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Angèle’

Weinig Belgen krijgen een Netflix-film, maar Angèle is dan ook als weinig Belgen: ze scoorde vorig jaar een wereldhit met Dua Lipa en sms’t tegenwoordig met Miley Cyrus en Lady Gaga. In de documentaire ‘Angèle’ blikt ze terug op haar blitzcarrière, van die eerste single ‘La loi de Murphy’ uit 2017 tot de prestigieuze fotoshoots en uitverkochte arenashows.

Nu op Netflix

‘Dig Deeper: The Disappearance of Birgit Meier’

Nieuwe Duitse truecrimeserie over de verdwijning van de 40-jarige Birgit Meier in 1989. De verdenking valt eerst op haar ex-man, maar als de politie verderspeurt, komt ene Kurt Wichmann in het vizier. Omdat Wichmanns vrouw hem een alibi verschaft, bloedt het onderzoek helemaal dood, maar één iemand blijft hardnekkig - dertig jaar lang! - verdergraven.

Nu op Netflix

‘Buried’

Ryan Reynolds verbaasde vriend en vijand in deze zenuwslopende thriller, waarin hij een man speelt die gevangengenomen en levend begraven wordt in Irak. De hele film speelt zich af in een doodskist, wat gerust een tour de force van aangehouden spanning genoemd mag worden.

Om 23.30 op Eén

‘Liefde voor muziek: Rode Neuzenspecial’

‘Liefde voor Muziek’ staat vanavond volledig in het teken van Rode Neuzen Dag. De artiesten van deze special - Regi, Gene Thomas, Karen Damen, Sean Dhondt, Peter Vanlaet en Tom Dice en Kato van The Starlings - zingen voor de gelegenheid geen covers van elkaars hits. Het zijn zeven veerkrachtige jongeren die de playlist bepalen. Elk kozen ze een nummer voor een leerkracht die voor hem/haar veel betekend heeft.

Om 20.35 op VTM

Sorry we missed you Beeld /

‘Sorry, We Missed You’

Ricky (Kris Hitchen) gaat als zelfstandige pakjes rondbrengen voor een distributiebedrijf. ‘Je wordt meester over je eigen lot,’ wordt hem beloofd, maar in de praktijk raakt hij verzeild in een schijnzelfstandigheid, waarin hij voortdurend wordt afgejakkerd, nul komma nul sociale zekerheid geniet en financieel wordt bestraft als hij zijn targets niet haalt. Een vlammende aanklacht tegen late capitalism, met veelal onervaren, van straat geplukte acteurs en veel improvisatie.

Om 22.55 op NPO 3

‘Nocturnal Animals’

De tweede film van modeontwerper Tom Ford (na ‘A Single Man’) is een broeierige neo-noir, waarin Jake Gyllenhaal een ijzingwekkend boek schrijft en het opstuurt naar zijn ex (Amy Adams). Vooral het verhaal van dat boek zult u onthouden: een bloedstollende thriller vol verborgen lagen.



Om 22.40 op VTM 4

