Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 27 augustus)

‘Godzilla’

Amerikaanse update van de klassieke Japanse monsterfilm, met Bryan Cranston en Aaron-Taylor Johnson als vader en zoon die de oorzaak van een kernramp onderzoeken en zo op de uit de kluiten gewassen hagedis stoten. Een blockbuster die exact doet wat hij moet doen, niet meer en niet minder.

Om 20.35 op Play4

The Straight Story. Beeld TMDb

‘The Straight Story’

David Lynch liet zijn ondoorgrondelijk surrealisme even los voor dit simpel, rechtlijnig drama over een oude man die op een grasmaaier half Amerika doorkruist om zijn zieke broer te bezoeken. Een authentiek stukje americana, met een ontroerende vertolking van Richard Farnsworth, die tijdens het draaien zelf terminaal ziek was.

Om 21.20 op Canvas

‘Kevin Can F*** Himself’

Allison McRoberts (Annie Murphy) zit vast in een ongelukkig huwelijk met Kevin, een lompe, luie man die zich het grootste deel van de tijd als een kind gedraagt. Wanneer het haar allemaal te veel wordt, begint ze plannen te maken om zich voor eens en altijd van hem te bevrijden. ‘Kevin Can F**k Himself’ begint als een parodie op de meest banale sitcoms en alle scènes tussen Annie en haar man spelen zich af in zo’n typische huiskamer voor een publiek dat met elke flauwe grap lacht. Maar telkens als Annie de deur achter zich dicht trekt, komt ze in een veel donkerder wereld terecht, waar ze langzaamaan beseft dat ze haar lot in eigen handen moet nemen.

Nu op Amazon Prime Video

‘Govert naar de oorsprong van de mens’

Waar komen we vandaan en hoe ziet onze toekomst eruit? De Nederlandse wetenschapsjournalist Govert Schilling duikt zes afleveringen in ons verleden, bezoekt fascinerende plekken en opgravingen en vraagt wetenschappers naar hun theorieën over wat er nog aankomt.

Om 22.35 op NPO 2

‘Temptation Island: Love or Leave’

Tv-tip voor de échte meerwaardezoeker: het roerige kwaliteitsprogramma ‘Temptation Island: Love or Leave’ gaat van start op Play5, en zoals de naam doet vermoeden, is het concept licht veranderd: de verleid(st)ers zijn nu singles die zelf op zoek zijn naar ‘iets serieus’. Maar veel interessanter: op deze website voorziet Humo’s (tr) de eerste aflevering via een liveblog van deskundig commentaar. Presentator Viktor Verhulst blikte in Humo al vooruit.

Om 20.35 op Play5



‘Dimitri Vegas & Like Mike’

Eerder al op Streamz, nu voor gewone stervelingen op Play5: de achtdelige docureeks die Eric Goens maakte over ’s lands bekendste dj’s. Kijk en leer hoe u wereldberoemd kunt worden met een uit de hand gelopen job als vakantieanimator.

Om 22.35 op Play5

