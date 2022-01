Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 28 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Kindergarten Teacher’

Remake van de gelijknamige Israëlische film uit 2014, met Maggie Gyllenhaal als kleuterjuf die teleurgesteld is in haar leven: haar suffe echtgenoot, haar onopmerkelijke kinderen, haar monotone job. Wanneer één van haar 5-jarige leerlingen ter plekke briljante gedichten begint te verzinnen, ontwikkelt ze een ongezonde obsessie voor de jongen.

Om 22.55 op NPO 3

‘The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window’

We zijn nog geen maand ver, maar de prijs voor de moeilijkst te onthouden titel van het jaar mag al uitgereikt worden. ‘The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window’ is een satirische miniserie over een ongelukkige jongedame die haar leven slijt in de zetel voor het raam met een glas wijn in de hand, maar op een dag getuige is van een moord in het huis aan de overkant. Of is de fantasie van Anna (Kristen Bell) door de verveling en de alcohol op hol geslagen en beeldt ze het zich allemaal maar in?

Nu op Netflix

‘A Shot in the Dark’

De tweede komedie rond inspecteur Jacques Clouseau – die opmerkelijk géén gebruik maakt van ‘Pink Panther’ in de titel. Misschien ook wel de beste van de sequels: een vaak hilarische parodie op de Agatha Christie-mysteries, waarin de leden van een rijke familie in een royaal landhuis elkaar naar het leven staan.

Om 22.45 op VTM 4

‘The Hurt Locker’

Kathryn Bigelow werd de allereerste vrouwelijke Oscarwinnaar voor Beste Regisseur met dit grimmige oorlogsdrama over een ontmijner die in Irak bommen onklaar maakt. Een viscerale film vol zenuwslopende scènes, die niet makkelijk vast te pinnen is op een bepaalde politieke ideologie.

Om 20.35 op VTM 3

‘The Square’

Australische neo-noir over een man die een affaire begint met zijn veel jongere, knappe buurvrouw. Ze zien een kans om samen weg te lopen met het geld van haar schimmige vriendje, maar dan barst de hel los. Zweterige, trashy thriller, maar wel enorm plezierig.

Om 22.45 op Eén

