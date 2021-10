Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 29 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘John Wick 3: Parabellum’

Na de gebeurtenissen van de tweede film staat er een hoge prijs op het hoofd van John Wick (Keanu Reeves). Hij rekruteert zijn oude vriendin Sofia (Halle Berry) om hem te helpen. Ook dit derde deel van de franchise draait uitsluitend om de knap gechoreografeerde actie, en we zouden het niet anders willen.

Om 20.35 op VTM 2

‘Colin in Black & White’

Regisseur Ava DuVernay (‘13th’, ‘When They See Us’) keert in deze zesdelige dramaserie terug naar de jeugdjaren van Colin Kaepernick, de Amerikaanse footballspeler die in 2016 uit protest tegen het politiegeweld in zijn land knielde toen het volkslied door het stadion galmde. Zijn symbolische daad leverde hem de haat op van een groot deel van rechts Amerika en zorgde er ook voor dat geen enkele club hem nog een contract wilde geven.

Nu op Netflix

‘Curse of Chippendales’

Vierdelige documentaire die de donkere kant van het succes van de Chippendales toont – op een bepaald moment worden er huurmoordenaars ingehuurd om dansers om te leggen! – maar tegelijk met de hulp van veel massage-olie en wapperende blonde haren vertelt hoe de strippende mannen de wereld konden veroveren.

Om 22.00 op NPO 3

‘Army of Thieves’

Nauwelijks vijf maanden na de release van ‘Army of the Dead’ duikt er op Netflix al een vervolg op. Of beter gezegd een prequel, want ‘Army of Thieves’ gaat over hoe de Duitse bankbediende Ludwig Dieter door zijn uitzonderlijke talent om brandkasten te kraken in het vizier van een groepje criminelen raakt. Thriller die afgaand op de trailer veel minder wandelende doden maar evenveel actie als ‘Army of the Dead’ bevat.

Nu op Netflix

Army of Thieves Beeld Stanislav Honzik

‘Amour’

Wie het weekend met een lichte depressie wil ingaan, kan het niet beter treffen dan dit pakkend drama van Michael Haneke, over een dementerende vrouw (Emmanuelle Riva) die wordt bijgestaan door haar man (Jean-Louis Trintignant). Een genadeloos, en toch teder portret van liefde op hoge leeftijd.

Om 00.15 op NPO 2

It

Het eerste deel van Andy Muschietti’s verfilming van Stephen Kings griezelturf, over zeven kinderen die de strijd aangaan met een moordzuchtige, bovennatuurlijke clown. De film vertrouwt te sterk op jump scares, maar op zijn beste momenten is hij, net zoals het boek, een weemoedig coming-of-ageverhaal in horrorverpakking.

Om 20.35 op Play4

Becoming Astrid

Biografisch drama over de jonge jaren van Astrid Lindgren, de schrijfster van Pippi Langkous. De film concentreert zich op de relatie tussen Lindgren en Reinhold Blomberg, de krantenbaas voor wie ze op haar 16de gaat werken, en met wie ze op haar achttiende een kind krijgt. Goed geacteerd en verrassend somber.



Om 21.20 op Canvas

Scream

Horror-maestro Wes Craven (‘A Nightmare on Elm Street’) blies zijn tanende carrière nieuw leven in met deze postmoderne griezelkomedie. Een gemaskerde moordenaar doet zijn ding, een handvol horrorverslaafde tieners proberen aan hem te ontkomen. Craven speelt vindingrijk met de conventies van het slashergenre, dat hij zelf ooit mee heeft uitgevonden.

Om 23.30 op Eén

Meer kijktips? Check humo.be/gids