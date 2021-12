Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 3 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘La casa de papel’

De tijd is gekomen om nog één keer en met luide stem ‘bella ciao’ te zingen: ‘La casa de papel’ is aan zijn einde toe. Vandaag verschijnen de laatste afleveringen op Netflix, en daarmee valt het doek over de succesvolste Spaanstalige serie ooit. Bedenker en schrijver Álex Pina telt af. ‘We hebben 33 verschillende versies van de finale moeten bedenken voor we tevreden waren.’

Nu op Netflix

‘Titanic’

Klassieker die tweemaal zoveel heeft gekost als de Titanic zelf, terwijl de film in 23 jaar tijd bijna meer tranen heeft geproduceerd dan dat er water in de Atlantische Oceaan zit.

Om 20.35 op VTM 3

‘Harlem’

Nieuwe comedyreeks die de alledaagse struggles volgt van vier zwarte vrouwen in Harlem – denk ‘Sex & the City’, maar dan met een andere huidskleur en in een andere wijk van New York.

Nu op Amazon Prime Video

‘Wall Street’

Michael Douglas won een Oscar voor zijn rol als aandelenmakelaar Gordon Gekko, de belichaming van de hebzucht – ‘greed is good!’ – waarop het New Yorkse financiële district teerde en nog steeds teert. Een instantklassieker in 1987.

Om 21.20 op Canvas

The Hate U Give Beeld RV

‘The Hate U Give’

Deze verfilming van Angie Thomas’ youngadultbestseller over een zwarte tienermeisje dat toeziet haar beste vriend wordt neergeschoten door een racistische flik kwam uit op het hoogtepunt van de Black Lives Matter-protesten. De vraag of het ook een goede film is, wordt dan ook bijna irrelevant. Maar ja, hij is best goed.

Om 00.10 op VTM 3

