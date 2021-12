Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 31 december)

Omdat uw zittend gat ook op oudejaarsdag onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Kamal Kharmach: mag ik even?’

Voor de derde keer op rij mag Kamal Kharmach het jaar naar de uitgang begeleiden met een conference op Eén. ‘Vijf lachmomenten per minuut,’ beloofde hij onlangs in ‘De afspraak’: benieuwd of zijn beloftes meer waard zijn dan die van de heren en dames volksvertegenwoordigers die hij achter het behang zal plakken.

Om 21.45 op Eén

‘David Byrne’s American Utopia’

Meesterlijke muziekdocumentaire van Spike Lee, de registratie van een concert van David Byrne in 2020 op Broadway, waar de ex-Talking Head zijn recentste plaat ‘American Utopia’ kwam voorstellen.

Om 23.05 op Canvas

Brad Pitt in 'Burn After Reading'.

‘Burn After Reading’

Komedie van de gebroeders Coen, waarin twee niet al te snuggere employees van een fitnesscentrum (Frances McDormand en Brad Pitt) een cd-rom van een CIA-agent in handen krijgen. Heerlijk bizarre satire, vol grote namen die vrolijk tegen hun imago ingaan.

Om 21.30 op Canvas

‘Cobra Kai’ (seizoen 4)

2021 begon en eindigt met een nieuw seizoen van ‘The Karate Kid’-spin-off ‘Cobra Kai’: het derde verscheen op nieuwjaarsdag, het vierde wordt gelanceerd op oudjaar, het vijfde is inmiddels in de maak. In de nieuwe afleveringen nemen Johnny en Daniel, rivalen in de filmfranchise uit de jaren 80, het sámen op tegen de slechte sensei Kreese en zijn leerlingen.

Nu op Netflix

‘14-18’

De succesmusical uit 2014 van Frank Van Laecke over de Groote Oorlog komt naar het Kleine Scherm. Voor al wie graag met Jelle Cleymans en Jonas Van Geel het jaar afsluit.

Om 20.35 op Play4

‘The Lost Daughter’

Verfilming van de Elena Ferrante-roman met de alweer puike Olivia Colman. Regisseuse Maggie Gyllenhaal durft twee ongemakkelijke onderwerpen aan te snijden: 1) niet alle moeders hebben een moedergevoel, en 2) neerkomende dennenappels zijn even gevaarlijk als vliegtuigbommen.

Nu op Netflix

