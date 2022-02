Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 4 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tueurs’

Stijlvolle Waalse thriller over twee sympathieke boeven die na een geslaagde overval het pad kruisen van de herrezen Bende van Nijvel. In de regiestoel zat iemand die één en ander af weet van roofovervallen: ex-topgangster François Troukens.

Om 23.05 op Eén

‘Raised by Wolves’ (seizoen 2)

Wat als kinderen voor hun opvoeding op twee robots aangewezen zijn? Ridley Scott (‘Alien’, ‘Blade Runner’) keerde na vijftig jaar terug naar de televisie om die vraag te beantwoorden in de HBO-reeks ‘Raised by Wolves’. In seizoen één legde hij een complexe puzzel, in seizoen twee komt hij met antwoorden, belooft Amanda Collin, als robot Mother het kloppende hart van de serie.

Nu op Streamz

‘Charlatan’

Prachtig portret van Arno Hintjens door zijn goede vriend Dominique Deruddere. Arno zelf noemt het zijn testament, en daar kunnen we de zanger die vecht tegen pancreaskanker alleen maar in bijtreden. ‘Charlatan’ laat je op prachtige wijze kennismaken met de échte Arno,’ vatten wij het vorig jaar al samen.

Om 21.20 op Canvas

‘Papillon’

Steve McQueen speelde zijn beste rol in dit semiwaargebeurde drama over een Franse kruimeldief die in de jaren 30 naar een strafkamp in Frans-Guyana werd gestuurd voor een moord die hij niet had gepleegd. Meeslepend, kleurrijk avontuur, met een knappe bijrol voor Dustin Hoffman.

Om 20.35 op VTM 4

‘The Florida Project’

Ontroerend, humaan drama over een zesjarig meisje dat met haar moeder in een luizig motelletje woont, in de schaduw van Disney World in Orlando. Willem Dafoe is de enige professionele acteur in een indrukwekkende cast van amateurs die de film een enorme authenticiteit meegeven.

Om 22.50 op NPO 3

