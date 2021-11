Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 5 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Ik heb iemand gedood’

Eerder dit jaar ging Filemon Wesselink in de serie ‘Filemon en de complotten’ in gesprek met complotdenkers, nu haalt de Nederlandse journalist een nog meer scheef bekeken bevolkingsgroep voor zijn microfoon: moordenaars. ‘Ik geloof dat iedereen ertoe in staat is.’

Om 20.25 op NPO 3

‘Finch’

Een uitvinder (Tom Hanks), een sprekende robot en een schattige hond trekken samen in een mobilhome door een post-apocalyptisch landschap. De trailer laat vermoeden dat het er in ‘Finch’ nét iets kleffer zal aan toegaan dan in ‘Mad Max: The Road Warrior’, maar dat zal ons niet tegenhouden om te kijken: Hanks is altijd genietbaar, en wie weet duikt Wilson de volleybal nog eens op!

Nu op Apple TV

‘Narcos: Mexico’ (seizoen 3)

Twee seizoenen hadden Amerikaanse DEA-agenten nodig om Félix Gallardo, de meedogenloze godfather van het Guadalajara-kartel, achter slot en grendel te krijgen. Het derde en laatste seizoen van het uitstekende vervolg op ‘Narcos’ gaat over het schrikbewind van maffiabaas Amado Carrillo Fuentes, ook bekend als de Heer van de Hemel, naar de vloot vliegtuigen waarmee hij in de jaren 90 drugs smokkelde. De Mexicaanse acteur José María Yazpik zet hem een laatste keer neer.

Nu op Netflix

‘The Wife’

De plichtsbewuste echtgenote (Glenn Close) van een gelauwerd schrijver (Jonathan Pryce) vergezelt haar man naar Stockholm wanneer hij daar de Nobelprijs in ontvangst gaat nemen. Het ogenschijnlijk gelukkige koppel zit op een beerput van geheimen die dreigt over te lopen. Fenomenale acteerprestaties staan ten dienste van een te braaf scenario.

Om 21.40 op Canvas

‘Reservoir Dogs’

Debuutfilm van Quentin Tarantino, over een handvol criminelen die elkaar na een mislukte overval ontmoeten in hun schuilplaats – wie is de verrader? Een compacte, efficiënte thriller, die zwaar schatplichtig is aan de Hongkongse misdaadfilm ‘City on Fire’. De soundtrack vol liedjes uit de jaren zeventig, werd legendarisch.

Om 22.40 op VTM 4

‘50/50’

Tragikomedie waarin Joseph Gordon-Levitt een zware behandeling tegen kanker moet ondergaan, en wordt bijgestaan door zijn beste vriend, Seth Rogan. De combinatie van een ernstig thema met Rogans typische stoner-humor werkt wonderwel, zelfs ondanks de misogyne ondertoon.

Om 22.55 op NPO 3

Beeld RTL

‘The Fly’

Gore body horror-film van David Cronenberg, over een wetenschapper (Jeff Goldblum) die per ongeluk zijn eigen cellen vermengt met die van een huisvlieg. Gevolg: oren vallen af en nagels worden verontrustend makkelijk uit vingers gepulkt.

Om 23.10 op Eén

