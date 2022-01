Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 7 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Jungle Book’

‘Remake’ is doorgaans een gruwelwoord, maar deze live-action herwerking van ‘The Jungle Book’ maakt zelfs een cynische hond week. ‘Iron Man’-regisseur Jon Favreau stripte de Disneyklassieker tot de essentie – Mowgli, Bagheera en Baloo – en blaast u van uw pantoffels met verbluffende computeranimaties.

Om 20.30 op VTM

‘True Grit’

Remake van de John Wayne-western uit 1969, met Jeff Bridges als U.S. Marshall die door de 14-jarige Hailee Steinfeld wordt ingehuurd om de moordenaar van haar vader te vatten. De gebroeders Coen amuseren zich met het genre en verbeteren het origineel, met betere acteurs en meer visuele textuur.

Om 21.00 op Canvas

‘Vivien Leigh, autant en emporte le vent’

Portret van de Britse actrice Vivien Leigh, die twee keer, met ruim tien jaar verschil, een Oscar won: voor haar rol als Scarlett O’Hara in ‘Gone with the Wind’ (1939) en voor haar vertolking van Blanche DuBois in ‘A Streetcar Named Desire’ (1951).

Om 20.10 op Canvas

Hype House Beeld Netflix

‘Hype House’

Een realityshow over influencers die samenhokken in een villa? Jawel, Netflix waagt zich aan een eigen versie van ‘The Social House’, in de Vlaamse volksmond bekend als ‘Die Gecancelde Internetreeks met Flo Windey’. Nemen hun intrek in het herenhuis in L.A.: Nikita Dragun, Lil Huddy, Sienna Mae Gomez en Larray – u gaat maar te rade bij de dichtstbijzijnde tiener om te weten te komen wie dat zijn.

Nu op Netflix

‘There’s Something About Mary’

Tijdloze puberale romcom die aan elkaar hangt met smakeloze moppen over sperma en scheten. Nadat Ben Stiller zijn date met Cameron Diaz in het water zag vallen, huurt hij dertien jaar later Pat Healy in als detective om haar op te sporen.

Om 22.20 op VTM 3

‘MAUVE.’ (seizoen 2)

Niet dat wij onverdeeld lovend waren over seizoen 1, maar voor liefhebbers van het Belgische voetbal en al wie lijdt aan een paars-wit hart is dit nieuwe seizoen van ‘Mauve’ ongetwijfeld het bekijken waard. De eerste aflevering volgt Anderlecht tijdens de moeizame eerste seizoenshelft, met onder meer de vroegtijdige Europese uitschakeling.

Om 22.30 op Play Sports Open

