Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 8 oktober)

‘The Post’

Tom Hanks speelt Ben Bradley, de hoofdredacteur van The Washington Post die in 1971 de ‘Pentagon Papers’ openbaar maakte: topgeheime overheidsdocumenten die bewezen dat de regering staalhard had gelogen over het verloop van de Vietnamoorlog. Bradley en eigenares Kay Graham (Meryl Streep) zetten de toekomst van hun krant op het spel in naam van de vrije pers. Prima dossierthriller van Spielberg!

Om 21.20 op Canvas

‘House of Secrets: the Burari Deaths’

Op 1 juli 2018 kreeg de politie van Burari, een wijk in de Indiase hoofdstad Delhi, een noodoproep binnen van een buurman van de familie Chundawat: één van zijn buren was niet opgedaagd voor hun traditionele ochtendwandeling en de winkels die de familie uitbaatte in de buurt waren ook niet opengegaan. Toen agenten het huis van de Chundawat binnengingen, deden ze daar een vreselijke ontdekking: tien mensen waren opgehangen, het elfde en oudste gezinslid, de grootmoeder, was gewurgd. Wat was er gebeurd? De nieuwe true crime-serie ‘House of secrets’ zoekt het uit.

Nu op Netflix

‘The Land of the Enlightened’

Fascinerend en visueel overrompelend docudrama waarvoor regisseur Pieter-Jan De Pue maar liefst zeven jaar lang in Afghanistan filmde. Weinig Belgen dus die het land zo goed kennen als hij. De film ging vijf jaar geleden in première, maar ook hier spelen de terugtrekking van de Amerikanen en hun moeilijke relatie met de lokale bevolking een belangrijke rol.

Nu op humo.be

‘Get Shorty’

Grappige verfilming van de misdaadroman van Elmore Leonard, met John Travolta als gangster die het wil maken in Hollywood. Leonards typisch uitvoerige plots zijn vaak moeilijk te verfilmen, maar Barry Sonnenfeld bewaart knap de focus binnen het kluwen aan intriges. Gene Hackman is geniaal als sleazy producent.

Om 23.25 op Eén

Ferris Bueller’s Day Off Beeld FRANCE TELEVISIONS

Ferris Bueller’s Day Off

Eighties-klassieker met Matthew Broderick als spijbelende scholier die zijn life en beste vriend meeneemt op een wild avontuur in Chicago. Een geestige tienerfantasie vol memorabele personages en dialogen. Jeffrey Jones zet een onvergetelijke klootzak van een schooldirecteur neer.

Om 23.00 op VTM 4

‘Irma la Douce’

Na het succes van ‘The Apartment’ werkten regisseur Billy Wilder en acteurs Jack Lemmon en Shirley MacLaine opnieuw samen voor deze luchtige klucht rond een hoertje met een gouden hart en de brave agent die voor haar valt. Bewust cartoonesk (zie die decors!), kleurrijk en gezellig ouderwets.

Om 0.05 op NPO 2

