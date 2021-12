Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 1 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sliver’

In het zog van het wereldwijde succes van ‘Basic Instinct’ begon Hollywood in de jaren 90 plots de ene erotische thriller na de andere af te scheiden. Eén daarvan is ‘Sliver’, waarin Sharon Stone – alwéér zij – haar intrek neemt in een luxueus, met allerlei technologische snufjes uitgerust flatgebouw. In onze reeks ‘Erotische cultclassics’ beschrijft Onze Man uitvoerig wat er daarna gebeurt.

Om 20.40 op VTM 3

‘De Toots Sessies: Intergalactic Lovers’

Lara Chedraoui zingt niet alleen bij Intergalactic Lovers, binnenkort speelt ze ook de hoofdrol in de nieuwe VRT-fictiereeks ‘Lost Luggage’. Herlees hier ons interview met de Aalsterse zangeres met Libanese roots, waarin ze vertelt over haar muziek- en acteerplannen, maar ook over haar hoogst onaangename ervaring met het coronavirus.

Om 19.40 op Canvas

‘De slimste mens ter wereld’

Primeur in ‘De slimste mens’: niet Erik Van Looy – geveld door corona – maar wel Bart Cannaerts leidt de quiz vanavond en morgen in goede banen. Hij wordt vanavond geruggensteund door juryleden Jan Jaap van der Wal en Barbara Sarafian. VRT-journaliste Lisbeth Imbo is de nieuwe kandidate.

Om 21.45 op Play4

‘De Cup: KRC Genk - Club Brugge’

Donkere onweerswolken pakken zich samen boven voetbalminnend Genk: de ploeg van John van den Brom gaf zondag in eigen huis een 2-1-voorsprong uit handen tegen tien Bruggelingen, en moet vanavond opnieuw aan de bak, in de Beker dit keer, tegen... alwéér datzelfde Brugge. ‘Zwijg uw lip of ik peer u ene!’, horen we ze in Genk al in hun broek doen.

Om 20.30 op Canvas

Jack Charlton in 'Finding Jack Charlton' Beeld BBC/Noah Media Group/Bob Thomas Sports Photography via Getty Images

‘Finding Jack Charlton’

Velen hielden hun hart vast toen Jack Charlton in 1986 in Dublin aankwam om de Ierse nationale voetbalploeg te leiden. Was het wel verstandig van de Brit, wereldkampioen met Engeland in 1966, om in volle Troubles-tijden bondscoach van het Green Army te worden? Maar de twijfels verdwenen snel toen het Ierse team de beste resultaten uit de geschiedenis behaalde, met als hoogtepunten een overwinning tegen Engeland op het EK van 1988 en een kwartfinale op het WK van 1990.

Om 22.55 op Canvas

